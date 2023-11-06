Одесский Дом ученых: столетний юбилей на фоне ранений

Очень сложная история

Как отмечает директор Дома ученых Светлана Жекова, «мы не празднуем, просто отмечаем». Конечно, идет война, а сам Дом ученых стал жертвой очередного рашистского «прилета» в ночь на 23 июля 2023 года. Такие они — «свежие» страницы и без того непростой истории Дома ученых.

А история та разная – со светлыми и очень сложными страницами. Знал этот культурный научно-просветительский центр за сто лет все – расстрелы ученых, закрытие секций, репрессии, последствия Второй мировой войны…

Об этом рассказывали его работники, руководители научных секций во время праздничной встречи, используя слайды с фотографиями и документами.

Да, праздник… Награждение, цветы, доклады, интересные рассказы, упоминания о прошлом (перед полномасштабным вторжением в Доме ученых работало около 15 научных секций)… Все это происходило в зале, который после того ужасного прилета находится в состоянии «более или менее». Но, чтобы его провести даже в нем, нужно было получить специальное разрешение от специалистов. Ведь состояние самого здания Дома ученых и многих его исторических реликвий – ужасно.

– Конечно, сейчас мы не можем работать так, как это было раньше. Но надеемся на возобновление нашей деятельности в будущем, после нашей Победы. Восстановление, реставрация исторического наследия – Дома ученых – это наша надежда, наша цель, наша мечта. Но, конечно, надеяться на это в полном объеме можно только после Победы. Сейчас нас поддерживают некоторые благотворительные фонды и те люди, которые помогают нам своими деньгами, – рассказывает Светлана Жекова.

Как отмечалось во время праздничной встречи, люди иногда по 50-100 гривен присылают на расчетный счет Дома ученых. Вот уж действительно – кто сколько может…

Как будет зимовать одесский Дом ученых?

Светлана Жекова надеется, что в зиму здание Дома ученых войдет законсервированным. Это необходимо. В залах уже сделано многое: даже лестница «одета» в фанеру. Окна тоже теперь получили такую же «одежду»…

Белый зал… Поднимешь голову вверх, посмотришь: изуродованный потолок… И цветы с плакатом о столетии Дома – на фоне фанеры. А еще – два стенда, исполненных боли:

– Эти два стенда мы сделали недавно. Один из них, как видите – с осколками ракеты, найденных при расчистке эпицентра взрыва. А этот – с фотографиями, как выглядел Дом ученых до «прилета» и после, – объясняет методист Дома ученых Людмила Роговская.

Здесь, как говорится, «без слов»…

Если у вас есть желание и, главное, возможность помочь Одесскому дому ученых, то вот реквизиты для перечисления благотворительной помощи:

Отримувач – Одеська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України.

Розрахунковий рахунок: UA 973288450000026004300211419 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 328845, код ЄДРПОУ 02659602.

Призначення платежу: фінансова допомога на покриття збитків, нанесених Будинку вчених у результаті ракетних обстрілів російською федерацією 23 липня 2023 року.

Фото автора