Ключевые моменты:

Пожар возник на полях возле села Красное Бессарабской громады.

На месте работают спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, пожар пытаются локализовать, чтобы не допустить распространения огня.

Официальная информация о причинах возгорания и масштабах пожара пока отсутствует.

Как сообщила «Одесской жизни» местная жительница Виктория Лисецкая, на окраине села Красное Бессарабской громады загорелись поля.

По ее словам, на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые работают над ликвидацией возгорания и не допускают дальнейшего распространения огня.

На момент публикации официального сообщения от Главного управления ГСЧС в Одесской области о пожаре не поступало. Информация о причинах возгорания, площади пожара и возможных последствиях уточняется.

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