Ключевые моменты:

Исследуется раскоп площадью 60 кв. м в северо-западной части бульвара, которая ранее никогда не изучалась археологами.

Обнаружен фрагмент мощной каменной стены толщиной около 2 метров и длиной более 20 метров, построенной около 2500 лет назад.

След Гавани Истриан: Стена доказывает масштабность и высокий уровень укрепленности древнегреческого поселения.

На месте найдены монеты и керамика генуэзской Дженестры (XIV век), а также архитектурные элементы османского Хаджибейского замка.

20 метров античной обороны: главное открытие сезона

Совместную экспедицию на Приморском бульваре возглавляют доктора исторических наук Светлана Иванова и ректор Южноукраинского национального педагогического университета Андрей Красножон. Ученые постепенно продвигались от Воронцовского дворца к центральной части бульвара, пока не заложили раскоп на ранее нетронутом участке.

Главной ценностью этого сезона стала фундаментальная каменная конструкция:

«Самой ценной находкой стала мощная каменная стена толщиной около двух метров. Ее раскопанный фрагмент уже превышает 20 метров в длину. По оценкам специалистов, это элемент античной оборонительной системы, построенный около 2500 лет назад», — отметили в мэрии.

Эта находка стала прямым научным доказательством существования и укрепленности древнегреческой Гавани Истриан, точное расположение которой историки долгое время пытались установить.

От генуэзской Дженестры до османского Хаджибея

На месте раскопок обнаружены остатки нескольких эпох и очень интересные находки:

Культурный слой Приморского бульвара показал удивительную непрерывность истории Одессы. На месте раскопок зафиксированы следы сразу нескольких исторических эпох:

Средневековье (XIV век): Археологи обнаружили артефакты времен генуэзской фактории Дженестра — импортную керамику из Крыма и Трабзона, а также старинные монеты.

Османский период: Найдено множество каменных блоков и архитектурных элементов. Специалисты предполагают, что они указывают на непосредственную близость основных сооружений османского Хаджибейского замка.

Новый сезон раскопок на Приморском бульваре завершается и обещает немало открытий, способных переписать раннюю историю Одессы, сообщил Андрей Красножон.

«Выводы – вскоре», — добавил историк.

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