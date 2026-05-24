Ключевые моменты:

Кафе «Шерлок» работает в центре Одессы уже 22 года и стало одним из культовых тематических заведений города

Артур Конан Дойль дважды упоминал Одессу в произведениях о Шерлоке Холмсе, а сам герой якобы расследовал здесь громкие дела

Заведение известно не только в Украине: в 2007 году его посетил американский шерлокианец Дрю Томас, оставивший восторженный отзыв об одесском гостеприимстве

В интерьере кафе сохранили атмосферу старой Англии: камин, пианино, антикварные вещи, газетное меню и фотографии мирной культурной Одессы

Гастрономический обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников подготовил обзор одного из самых известных тематических заведений Одессы — кафе «Шерлок», которое уже более двух десятилетий работает рядом со зданием Филармонии. В материале автор не только показывает интерьеры и блюда заведения, но и рассказывает о неожиданной связи Шерлока Холмса с Одессой, истории места и атмосфере, благодаря которой кафе стало популярным среди одесситов, музыкантов и туристов.

Какой он — одесский «Шерлок»

22 мая во всём мире отмечают День Шерлока Холмса. Интересно, что эта дата не считается официальным днём рождения героя, а совпадает с днём рождения его создателя — Артура Конан Дойля. О том, насколько этот гениальный персонаж повлиял на мировую культуру, говорит хотя бы тот факт, что герой попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству экранизаций. И Одесса, конечно же, не осталась в стороне от всемирного «шерлокхолмсовского» бума. Давайте заглянем в заведение, посвящённое самому известному детективу мира.

Одесский «Шерлок» значительно моложе своего литературного прототипа, однако день рождения кафе отмечает в том же месяце, что и «настоящий» мистер Холмс — в январе. В этом году заведению исполнилось двадцать два года, что для Одессы, согласитесь, возраст весьма солидный.

Оказывается, кафе известно в мире и уважают его не только за возраст. В 2007 году заведение посетил глава одного из американских клубов шерлокианцев Дрю Томас. После поездки в Одессу он вспоминал невероятное гостеприимство одесситов, несмотря на полное незнание ими английского языка. Свои впечатления он опубликовал на сайте, посвящённом самым известным детективам мира.

— Одесситы были невероятно доброжелательны ко мне. В одном случае официантка ходила от столика к столику, пытаясь найти кого-то, кто говорил бы по-английски и смог перевести мой заказ. В другом — когда я спросил, могут ли мне вызвать такси, владелец сам отвёз меня в гостиницу, хотя она находилась довольно далеко! — вспоминает Дрю.

И до сих пор главной фотографией в Facebook-аккаунте мистера Томаса остаётся снимок с меню одесского «Шерлока» в руках.

Одесский след Шерлока

Вы можете спросить: хорошо, а почему вообще Шерлока Холмса связали с Одессой? Всё просто — Одесса оставила свой след и в историях о самом знаменитом детективе мира. Сэр Артур Конан Дойль дважды упоминает наш город в произведениях знаменитого цикла. В повести «Этюд в багровых тонах» доктор Ватсон перечисляет громкие дела Холмса и упоминает расследование отравления по делу Дольского в Одессе. А в рассказе «Скандал в Богемии» речь идёт уже о резонансном убийстве Трепова, ради раскрытия которого Холмс специально приезжал в Одессу.

Хотя эти упоминания краткие, они свидетельствуют о славе детектива далеко за пределами Британии. Более того, существует интересный факт: именно после работы над одним из дел, связанных с Одессой, Холмс получил особую награду — изумрудную булавку от королевской семьи Нидерландов.

А что в меню?

Итак, мы выяснили, что Шерлок Холмс бывал в Одессе. Теперь давайте заглянем в меню и попробуем представить, что бы он заказал. Кстати, сэр Конан Дойль описывал Холмса как человека весьма непритязательного в еде. Он часто пропускал обед, заменяя его сэндвичем с говядиной. В целом его вкусы формировались под влиянием викторианской кухни, блюда которой готовила неизменная миссис Хадсон. Лишь однажды Холмс позволил себе роскошный ужин — вальдшнепов и дорогое выдержанное вино.

Обычно его день начинался с яиц всмятку или овсянки. Среди мясных блюд он предпочитал классический английский ростбиф, холодную говядину, мясные пироги и карри. Любимым быстрым блюдом детектива были валлийские гренки — расплавленный сыр со специями на поджаренном хлебе. А на десерт миссис Хадсон часто подавала к чаю традиционные сконы, бисквитное печенье и апельсиновый пирог.

Давайте посмотрим, учли ли вкусы героя в одесском «Шерлоке». Интересно, что здесь меню нумеруют и выпускают в формате газеты — сейчас гостям предлагают уже выпуск №29.

Здесь можно найти английский завтрак, овсянку и омлеты «по вкусу Шерлока» (94–220 гривен), телячьи и свиные стейки по 350–390 гривен за порцию 200–220 граммов. Есть разные блюда на гриле — от шашлыка до рыбы. Салаты — от 110 гривен. Уха «по-английски» и «по-королевски» — 140–240 гривен. Кроме того, мы уверены, что детективу пришлись бы по душе знаменитые одесские закуски, сырники, вареники и блины, черноморская рыба, рапаны и мидии в соусах.

Что касается винной карты, здесь представлены украинские, грузинские и итальянские вина, а вот любимых детективом французских вин я не заметил. Впрочем, надеюсь, с выбором виски у Шерлока проблем бы не возникло.

Цитаты из меню:

Английский завтрак — 220 грн

Овсянка, сэр — 94 грн

Грядки Англии (нарезанные сезонные овощи) — 220 грн

Форшмак — 185 грн

Салат Ла-Манш — 220 грн

Уха по-английски — 140/240 грн

Жареные бычки по-одесски — 320 грн

Деруны — 250 грн

Вареники и картофельники — 220 грн

Английский ростбиф — 380 грн

Свинина по рецепту восточных колоний — 270 грн

Пьяный инспектор — 180 грн

Безалкогольный коктейль Биг-Бен — 130 грн

Английский чай — 95 грн

Торт (обычно это Наполеон) — 150 грн

Интерьер Англии в центре Одессы

Итак, пока я жду заказ, давайте посмотрим, что находится внутри заведения.

Вход в зал проходит через веранду, где всегда много людей даже в холодное время года. Летом гостей становится значительно больше за счёт туристов, поэтому рядом есть довольно просторная терраса, правда, расположенная вдоль оживлённой улицы Нины Строкатой (бывшая Бунина).

Те, кто любит уют, могут выбрать столик внутри основного зала. Почти все столики здесь рассчитаны на небольшие компании из 4–6 человек. Есть и отдельный зал с большим круглым столом посередине, за которым может разместиться компания из 10–15 гостей. Также в основном зале есть ниши с особенно уютной атмосферой. В центре зала находятся кирпичный камин, пианино и кресло-качалка. Крышка пианино всегда открыта — поэтому, если вам захочется немного поиграть, никто не откажет.

На стенах, подоконниках и в нишах — множество тематических артефактов времён Шерлока и старой доброй Англии. Интересно, что за все годы существования интерьер заведения практически не менялся, а лишь пополнялся новыми любопытными деталями.

Барная стойка выполнена из дерева, и возле неё всегда отдыхают постоянные посетители, помнящие её ещё с момента открытия. Кстати, гости «Шерлока» — ещё одна особенность этого места. Из-за близости Филармонии здесь часто можно встретить музыкантов, певцов и актёров, которые после выступлений ужинают в компании друзей. На стенах кафе — множество фотографий, хранящих память о мирных временах и бурной культурной жизни города.

А что на вкус?

Я заказал борщ, салат «Пикадилли», томатный сок, Наполеон и кофе американо. Кстати, многие блюда здесь можно заказать в «сокращённой версии», то есть половину порции.

Первое блюдо принесли очень быстро. Красный борщ подают со сметаной, без дополнительных закусок. Но и цена его — 95 гривен. Сало можно заказать отдельно за 120 гривен. Борщ оказался густым, насыщенно-красным, немного сладковатым, с фасолью и сметаной. Если вы не любите сметану, лучше предупредить об этом заранее при заказе.

Вместо второго блюда я выбрал салат «Пикадилли» (150 грн/полпорции). Это очень сытный салат с курицей, грибами, сливками и сельдереем, подающийся на основе из нарезанных листьев салата. Кроме того, салат тёплый — хотя в описании это не указано, я часто бываю в «Шерлоке» и знаю об этой особенности. Интересным его делают маринованный огурец, сельдерей и латук. Хрустящие овощи хорошо контрастируют с нежным мясом и грибами в сливочном соусе, который пропитывает листья зелёного салата. Казалось бы — обычные ингредиенты, но вкус получается совсем небанальным.

Завершить обед я решил не традиционным английским чёрным чаем, а фирменным чёрным кофе и Наполеоном. Специальную кофейную смесь здесь заказывают у одесских обжарщиков, а Наполеон готовят ещё со дня основания «Шерлока». Как известно, в Одессе существуют две секты любителей Наполеона — поклонники «мокрого» и «сухого» варианта торта. Здесь подают «мокрый» вариант — не слишком сладкий и не слишком жирный. Я бы назвал его «сдержанно-британским» стилем. Размер кусочка не навредит фигуре, а цветок при подаче поднимет настроение и напомнит, что на улице всё-таки весна, хоть и тоже какая-то сдержанная в этом году.

Общее впечатление

Двадцать лет оставаться на плаву в условиях экономической и политической нестабильности — это уже признание, переводящее заведение в разряд легендарных. За это время здесь сформировался круг постоянных посетителей, которые приходят не только пообедать или выпить бокал пива у бара — сюда приходят встретиться со знакомыми, провести время или обсудить увиденное после концерта или спектакля. Здесь часто отмечают важные события, но никто не посмотрит косо, если вы заглянули всего лишь на бокал пива. Хозяйка заведения, госпожа Лилия, как настоящая миссис Хадсон, не только посоветует, что выбрать из меню, но и просто поговорит с вами обо всём на свете.

Мой счёт составил 540 гривен, и я знаю, что часть этих денег пойдёт не только на поддержку и развитие кафе, но и обязательно на благотворительность.

