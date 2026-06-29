Ключевые моменты:

Прямой маршрут в центр города фактически невозможен, пассажирам приходится делать пересадки и тратить вдвое больше денег на дорогу.

Магистральный трамвай №7 урезали из-за нехватки мощности подстанций, а на компенсационный маршрут №27 выделили всего два вагона.

Единственный автобус №220 забит до отказа, а по вечерам его просто невозможно дождаться.

Общественный транспорт в Люстдорф и Совиньон: почему возникла проблема

Жители Люстдорфа, Совиньона и соседнего поселка Черноморской громады Бурлачья Балка массово жалуются на неудовлетворительную работу общественного транспорта в данном направлении.

Трамвайная линия в отдаленный район Люстдорф (бывшую немецкую колонию) — одна из старейших в Одессе. Еще в конце 1960-х годов рельсы проложили дальше, через поселок Бурлачья Балка до Черноморского рыбного порта, а позже вдоль путей вырос жилмассив Совиньон. Последние 10 лет эта система худо-бедно работала: до вокзала ходил трамвай №27, а из центра — №3 (позже замененный на №7).

Проблемы начались, когда город закупил новые длинные многосекционные трамваи. Выяснилось, что старые электроподстанции и разбитые пути дальше 11-й станции Люстдорфской дороги такую технику просто не тянут. Из-за этого маршрут №7 урезали. Долгое время людей спасал 27-й трамвай, который ходил каждые 20 минут, но энергетический кризис добил и его.

Транспортный квест: как доехать из Совиньона и Бурлачьей Балки в Одессу

После вынужденного зимнего простоя электротранспорта ситуация стала критической. Трамвай №7 вернули, но из-за дефицита электричества его снова пустили только до 11-й станции. А некогда популярный 27-й маршрут превратился в короткий «челнок» — он ходит исключительно от 11-й станции до Рыбного порта. Сначала на линии был всего один вагон, сейчас их аж два, чего катастрофически мало.

В итоге жители Люстдорфа и Совиньона оказались в ловушке. Чтобы доехать до работы или центра, им приходится пересаживаться с одного трамвая на другой. Без проездного билета одна поездка в город теперь обходится в 30 гривен, а дорога туда и обратно — в 60 гривен.

Альтернативы практически нет. Единственная маршрутка №220 ходит с огромными интервалами, а в вечернее время ее графики превращаются в лотерею. Маленькие автобусы забиваются пассажирами до состояния консервной банки, и залезть туда в час пик — задача из разряда невыполнимых.

Жители требуют от города вернуть адекватное прямое сообщение, ведь сейчас огромный микрорайон чувствует себя отрезанным от цивилизации.

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