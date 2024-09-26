Александр Пушкин: что писал русский поэт и почему его произведения продвигали в украинских городах (видео)

—Кандидат филологических наук, доцент Одесского национального университета имени Мечникова Ирина Нечиталюк, делится своими мыслями об этом культурном феномене и исторических контекстах, которые формируют наше восприятие Пушкина сегодня.

Украина на страницах Пушкина

– Что вы можете сказать об отношении Пушкина к Украине в его произведениях?

– Украина для него не существовала как отдельная страна. Но это точно была его родина, Украина входила в Российскую империю. В книге «Трубадуры империи» очень классно говорится о том, что где бы русские ни были в пределах Российской империи, они должны чувствовать себя как дома. То есть, в сущности, Украины для Пушкина не было. Это было одно из мест, где он мог заниматься любовью, ухаживать и творить. Особо остро, конечно, Александр Пушкин высказался об истории Украины в поэме о Полтаве.

– Наибольшее внимание русский поэт в этом произведении уделяет именно образу гетмана Мазепы, как он его показывает?

– Пушкин показывает Мазепу как творца со знаком минус, с выразительной коннотацией, что это человек-изменник. Где бы Мазепа ни появлялся на страницах «Полтавы», он всегда имеет какие-то мрачные характеристики: страшный, грозный, Иуда, злой, коварный, хитрый. И вот, что он говорит о Мазепе: что он не знает святыни, нет благочестия, что верность гетману ему чужда, что кровь льет как воду, что из гордости попирает свободу, что родной край презирает. Зато в противовес Мазепе всегда выступает Петр I. Что ж, до родного края он опять же пишет зря, поэтому надо исходить из того, что именно считать родным краем. Для Пушкина это была русская империя – с Кавказом, с Балтийскими странами, со всеми нами, конечно.

Что Пушкин писал об Одессе

В период с 1823 по 1824 г. Александр Пушкин находился в Одессе в «ссылке» из-за конфликтов с властью. Однако известен факт, что этот принудительный выезд изрядно оплачивался и давал возможность поэту жить полной жизнью. В творчестве Пушкина немного цитат, где бы Одесса упоминалась напрямую. Его пребывание здесь больше отражено в письмах и отдельных произведениях, чем в поэмах или романах. Однако есть несколько интересных отрывков:

«В Одессе у меня врагов больше, чем друзей. Здесь все друг друга грызут, как в каком-то заговоре. Зависть и ненависть – вот что правит этим огородом»;

«Одесса – город суетливый, и здесь политика обсуждается на каждом углу, но с какой-то особой леностью и апатией»;

«Одесса шумит делами, но бездумно; город полон слухов и разговоров, но все это – как бы игра на ветру. Каждый день новые интриги, но все они, как кажется, разрушаются столь же быстро, как и возникают».

Довольно часто русский поэт подчеркивал особенность города и его сходство с Европой:

«Одесса – город веселый, здесь все европейское: театр, магазины, кареты, и, наконец, прекрасное море» (из письма к брату Льву Сергеевичу Пушкину);

«Одесса – этот южный Париж, как ее называют, совершенно не похожа на привычные нам русские города».

Тем не менее, самое распространенное произведение об Одессе, не из самых приятных:

В Одессе пыльной, я сказал.

Я б мог сказать: в Одессе грязной

И тут бы право не солгал.

В году недель пять-шесть Одесса,

По воле бурного Зевеса,

Утоплена, запружена,

В густой грязи погружена.

Все домы на аршин загрязнут,

Лишь на ходулях пешеход

По улице дерзает в брод;

Кареты, люди тонут, вязнут,

И в дрожках вол, рога склоня,

Сменяет хилого коня.

Искренность или приспособленчество?

– Какие взгляды Пушкин продвигал в своих произведениях и чего было больше – поддержки имперских интересов или пренебрежение ими?

– Больше было приспособленчества, однозначно. Первая его работа была коллежским секретарем, за которую он получал 700 рублей в год, а затем в 1831 году он поступил на службу на должность историографа, где отписывал истории Петра I. То есть деньги человек зарабатывал на мифотворчестве. И, собственно, если мы увидим это стихотворение «клеветникам России», то здесь повторю мнение Евы Томпсон и профессора Натальи Стеблины. О том, что это просто нынешняя пропаганда, потому что здесь отчетливо чувствуется, что вы, Европа, не трогайте нас, мы сами разберемся, это наше, между славянами, дело. И, по существу, после этого стихотворения, однозначно, ни о каких либеральных ценностях, ни о каком демократизме у Пушкина речь не идет вообще.

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Пушкин четко делится на два периода: до Варшавского восстания и после него. После того, как он пишет это знаменитое стихотворение, где однозначно высказывается клеветникам России, он где-то завершает с Пушкиным-либералом и демократическими ценностями. И, собственно, обратите внимание, что отныне и Адам Мицкевич прекращает с ним общение. То есть Пушкин до тех пор, пока ему это было выгодно, где-то заигрывал с властью, заигрывал с декабристами. И здесь, наверное, лучше увидеть, кто такой Пушкин сквозь оптику его современников. Протестные настроения Пушкина прекрасно сравнимы с протестными стихами Адама Мицкевича и Тараса Шевченко. Там действительно идет речь о борьбе. А вот что писал Пушкин:

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но у нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упования.

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет от сна,

И на обломках самовлоастья

Напишут наши имена!

То есть для него борьба за свободу – это какое-то романтическое приключение. И это, как ждут молодые любовники, минуту нежности любви. Это, скажем прямо и откровенно, никакая не борьба. Если каждую фразу проанализировать, то даже намека на борьбу нет. Вот такой вечный сон в России. Все такие конструкции, что я не я и дом не мой, где-то оно изменится, а почему наши имена должны написать, это тоже не совсем понятно.

Миф о узнаваемости Пушкина на Западе

– Действительно ли людям так нравилось творчество писателя, что оно стало популярным за пределами Российской империи?

– На самом деле отношение к творчеству Пушкина неоднородно, потому что в разные эпохи по-разному к нему относились. Ну, например, во времена Российской империи его пытались очень дорого продать, мол, посмотрите, наконец-то у нас есть что-то свое, хотя это не совсем свое, потому что, на самом деле, англичане прекрасно знают произведение «Чарльда Гарольда», и им «Евгений Онегин» вообще не очень интересен. Зачем им, например, «Полтава», если у них есть произведение Байрона на эту же тематику? То есть, это большая провокация говорить, что на Западе Пушкина знают. Так случилось, что я довольно часто участвую в международных конференциях и особенно до начала полномасштабного вторжения, мы были в одной секции с россиянами. Ну вот имя Пушкина я не слышу уже многие годы. Это неправда, что литературоведы или широкая публика очень интересуются Пушкиным. Потому что еще раз: он для мировой культуры и литературы не сделал ничего сногсшибательного, не изобрел новый стиль, не изобрел новую форму, новый жанр. Но на самом деле он и о России ничего не сказал особенного, разве мы видим там Россию? Мы видим только элиту. Когда российская империя пришла в упадок, то вместе с ней пришел в упадок и Пушкин, конечно.

Культ Пушкина и обесценивание украинских авторов

– Как прививали любовь к русскому автору и был ли у людей литературный выбор?

– Очень интересный факт, что восхождение Пушкина на Олимп в Советском Союзе началось через столетие после его смерти. Это было официальное указание Сталина. И с этого момента начинаются огромные тиражи, переводы на все языки и обязательное изучение. Я вполне понимаю, почему он пришелся по душе. Первое – огромная пропаганда, а второе – ну представьте себе, если забрали всех модернистов, если убрали Ахматову, Цветаеву и Мандельштама, а остался только Пушкин. Важно и то, что Пушкина не только восхваляли, но и то, что все это время параллельно шел процесс унижения украинской культуры. Это была не культура, а культурка. У людей воспитывали настолько пристрастное отношение, что в украинской культуре нет ничего кроме соплей и слез, что она второстепенна. Итак, представьте, какая колоссальная и титаническая работа должна состояться, чтобы человек взял книгу и читал по своим ощущениям. Еще раз говорю: даже если отодвинуть Пушкина и признать, что там что-то не так, второй этап – признать, что украинская литература стоит чего-нибудь.