Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выбросили в альфатор Пушкина – фотофакт

В Одессе выбросили в альфатор Пушкина – фотофакт

В центре Одессы был замечен портрет великого русского поэта Александра Пушкина. Причем не абы где, а в мусорном контейнере, проще говоря – в альфатере. По всей видимости, кто-то провел у себя такую себе «декононизацию»… На минималках.

Грустный и одновременно забавный фотофакт опубликовал на своей странице в Fаcebook одесский журналист и психолог Никита Пермяков.

«На углу Троицкая/Александровский проспект. Иду домой, на Нину Пеструю (Бунина). Что вы думаете?» – кратко прокомментировал фото автор.

В этой связи стоит напомнить, что одесскую улицу Пушкинскую (наряду с десятками других улиц) также в скором времени переименуют – и она станет Итальянской.

Также отметим, что с недавнего времени Пушкин в Одессе стал предметом горячих споров и дебатов, и в разных экспертных кругах города звучат аргументы как за, так и против сохранения памяти о «солнце русской поэзии».

Более того, по неподтвержденным данным, планируется снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре.

Читайте также: Пушкин в Одессе: от символа Евромайдана до маркера «русского мира».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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