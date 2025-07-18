Ключевые моменты:

Детской школе искусств №4 присвоят имя музыканта Владимира Стаховского.

Комиссия одобрила установление мемориальных досок композитору Александру Красотову и защитнику Юрию Слепченко, а также переименование нескольких улиц.

Что решила комиссия

Одним из ключевых решений, принятых комиссией, стало присвоение Детской школе искусств №4 имени Владимира Стаховского. Этот шаг приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога и призван подчеркнуть его значительный вклад в культурное развитие Одессы.

Комиссия также одобрила установление мемориальной доски композитору Александру Красотову на доме, где он проживал, чтобы почтить его вклад в музыкальную культуру города. Кроме того, было поддержано предложение увековечить имя художника Геннадия Гармидера, известного своими произведениями, отражающими архитектурное наследие и историю Одессы, на городской Аллее звезд.

Было инициировано и переименование нескольких улиц. Так, переулок Молокова получит название переулок Ирины Поповой, основательницы современной социологии, а улица Чапаева в Хаджибейском районе будет переименована в улицу Цеховую.

Не осталась без внимания и память о защитниках Украины: комиссия поддержала установление мемориальной доски Юрию Слепченко на фасаде Мореходного профессионального колледжа имени А.И. Маринеско. Эти инициативы свидетельствуют о стремлении одесситов сохранить историю и почтить память выдающихся личностей, внесших весомый вклад в развитие города.

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