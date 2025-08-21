Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе остается комфортной для купания: +22…+23 °C.

Температура воздуха днем +26…+28 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в четверг, 21 августа, останется в пределах 22-23°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

Днем в Одессе будет тепло и сухо — температура воздуха составит 26-28°C.

Читайте также: В Одессе выявили 17 незаконных пляжей: где можно отдыхать официально, а где запрещено

Фото — Анна Баратинская