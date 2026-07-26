Ключевые моменты:

97-летняя Мария каждый день ухаживает за огородом и вяжет носки военным

90-летний Михаил до сих пор самостоятельно водит автомобиль

84-летний Виктор ежедневно бегает и приседает до 300 раз

Все герои называют труд и движение залогом долголетия

Украина постепенно входит в число стран со стареющим населением. По данным Государственной службы статистики и демографических исследований, доля людей пожилого возраста растёт, а вопрос активного долголетия остаётся одним из приоритетов государственной социальной политики. Эти подходы также отражены в Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и программах поддержки людей старшего возраста. На этом фоне особенно интересна история жителей Одесской области, которые и в 90, и даже в 97 лет продолжают вести активную жизнь. Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал в Савранской и Любашевской громадах, пообщался с долгожителями и их близкими и записал их истории из первых уст.

Долгожители Одесчины не сидят сложа руки

Украинские бабушки и дедушки преклонного возраста — настоящий феномен. Секрет их активности кроется прежде всего в ежедневных огородных и домашних хлопотах и желании помогать всем вокруг. Ежедневный сельский труд поддерживает их в тонусе, а простая традиционная пища из овощей, выращенных собственными руками, и гармония с природой придают силы и помогают сохранять долголетие.

Сегодня мы рассказываем о старожилах Савранской и Любашевской громад. Как живут пожилые люди, чем занимаются в эти тяжёлые военные годы и какой жизненной мудростью делятся — читайте в нашем материале.

Бабушка Варвара: всю деревню обшивала, пока не потеряла зрение

В Осичках живёт ещё одна 97-летняя долгожительница — Варвара Шпитко. Около 15 лет назад бабушка полностью потеряла зрение. Ещё в прошлом году она сама готовила себе еду и зимой топила печь. Сейчас о ней заботится добросовестная соцработница и волонтёр Людмила Шпитко. Они не родственницы — просто такая фамилия одна из самых распространённых в Осичках. Людмила помогает по хозяйству, привозит продукты и лекарства, зимой отапливает дом, а племянницы бабушки приносят ей еду.

Люди в селе уважают Варвару. Все помнят её искусной портнихой-модисткой, а также мастерицей по обмазке глиняных стен традиционных украинских домов.

— С детства я нанималась нянчить чужих детей. Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец ушёл воевать с немцами и с войны не вернулся. На руках у матери остались маленькие Павел, Пётр, Оксана, Татьяна, Саша и я, — вспоминает Варвара Шпитко. — Я очень любила шить, а мать, пока я не научилась, часто плакала, перекраивая мои изделия. За братьями и сёстрами присматривала старшая Александра, ещё и зарабатывала семье на жизнь. В шестнадцать лет она сказала, что больше не будет на нас работать, и ушла, как говорят, искать счастья. Мне пришлось заменить её, потому что мать трудилась в колхозе нормировщицей и вечером не могла разогнуть спину от тяжёлой работы.

Варвара также работала нормировщицей, дояркой, подрабатывала швеёй и штукатуром. Заботясь о родных, так и не познала женского счастья.

О своей крестьянской судьбе она сложила, как когда-то украинские слепые кобзари, собственную думу: «Ой чего же, чего я плачу? Потому что совсем одна и ничего не вижу!»

Когда в Европе жара убивает, баба Маня огород сапает

97-летняя долгожительница из села Осички Мария Олейниченко живёт здесь с 1959 года — с тех пор, как вышла замуж за местного парня с редкой фамилией Курочка.

— Всю жизнь я работала в колхозе нормировщицей, и если подсчитать, то, наверное, уже около 90 лет не выпускаю из рук сапу. Раньше легко обрабатывала кукурузные, подсолнечные и свекольные поля, а теперь работаю только на своём огороде. Выращиваю всё, чтобы самой прокормиться и курочек накормить, — рассказывает баба Маня. — К сожалению, пережила мужа и троих из четырёх своих детей.

Односельчане говорят, что Мария необыкновенно трудолюбивая и отличная хозяйка. Несмотря на возраст, она сама поддерживает огород в идеальном порядке — сорняков здесь почти не найти.

В нынешнюю невыносимую жару бабушка устраивает своим огурцам так называемый сухой полив. Чтобы сохранить влагу, регулярно рыхлит почву вокруг растений на несколько сантиметров в глубину.

Потом квасит огурцы по своему особому рецепту, добавляя для хруста листья векового дуба, который растёт на окраине села.

Мария радуется шестерым внукам и больше всего переживает за Юрия Шпитко, который воюет на фронте. Поэтому мастерица вяжет на зиму ему и его побратимам тёплые шерстяные носки.

Дед Михаил: 70 лет за рулём

90-летний переселенец с Бойковщины Михаил Крысь живёт в селе Агафиевка уже более полувека, но до сих пор вспоминает родные Бескиды и село Михновец, где родился. В Одесскую область многодетная семья его родителей переехала в июле 1951 года. Михаил с детства любил технику, выучился на шофёра и имеет уже семь десятилетий водительского стажа. В колхозе сначала работал водителем, затем заведующим гаражом. И сегодня он уверенно управляет своим стареньким «Жигули», на котором дважды в неделю ездит с сыном Василием в Любашевку за покупками и лекарствами.

Сын водительских прав не имеет, поэтому отец остаётся главным водителем семьи.

Дедушка с сыном живут вдвоём в старом доме, который когда-то выделили переселенцам. Без женских рук им нелегко вести хозяйство.

Михаил часто подвозит односельчан в Любашевку, ведь автобусного сообщения с селом нет, а такси слишком дорогое.

Осенью он отметит своё 91-летие и особенно ждёт встречи со старшим внуком Андреем — одесским хирургом-травматологом-ортопедом, который помогает украинским защитникам, а также с младшим внуком Виталием, военнослужащим ВСУ.

90-летняя бабушка «пасёт» пчёл и козу Майю

В мае своё 90-летие отметила жительница села Новосёловка Любашевской громады Полина Хрепунова. Некоторое время она жила в Одессе, где вместе с мужем воспитала троих детей. Выйдя на пенсию, вернулась в родное село ухаживать за престарелыми родителями и осталась здесь навсегда.

Здесь она создала небольшое фермерское хозяйство «Светлана», назвав его в память о покойной дочери. Занялась пчеловодством, огородничеством и животноводством. Позже, после изменений земельного законодательства, раздала земельные паи родственникам. Теперь свои участки сдаёт в аренду, а сама ухаживает за огородом, пчёлами и козой Майей.

Помогает ей сын Олег, а когда приезжают внуки и правнуки, бабушка приучает городских детей к труду и сельской жизни.

Присесть 300 раз? Нет проблем!

Хлебороб в нескольких поколениях Виктор Сирота из села Заплазы Боковского старостата 15 сентября отметит своё 85-летие. Точная дата рождения ветерана труда неизвестна. Когда его оформляли в школу, мать сказала: «Где-то за месяц до Покрова».

— Вот я и выбрал пятнадцатое число своим днём рождения. Очень уж мне нравилась эта цифра, — улыбается Виктор.

Всю жизнь он работал механизатором. С супругой Лидией они прожили вместе почти 60 лет. Сейчас Виктор живёт один, но по-прежнему сам ведёт хозяйство. Любит охоту и говорит, что будь моложе — пошёл бы защищать Украину.

Чтобы поддерживать бодрость и здоровье, дедушка ежедневно бегает, может присесть 200–300 раз, любит танцевать под ритмичную музыку и регулярно купается в пруду возле своего огорода.

Вместе с внуками он содержит небольшую пасеку, занимается домашними заготовками и убеждён, что секрет долголетия — физический труд на свежем воздухе и активный образ жизни.

Напомним, что самому старшему волонтёру Одесчины исполнилось 103 года.

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