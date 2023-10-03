Особенности красоты по-гагаузски: внешность, темперамент и любовь к украшениям

Сегодня многие женщины обращаются к дизайнерам и портным с просьбой воссоздать традиционные этнические блузы, юбки, платья, и гармонично сочетают их с предметами современного гардероба. Наш разговор — о гагаузках, об их особой красоте и деталях, которые ее умело подчеркивали.

Повседневный костюм гагаузских женщин

В конце XIX века повседневная национальная одежда гагаузских женщин в Бессарабии состояла из полотняной рубахи, игравшей роль женского белья, и безрукавного платья, на которое надевали фартук, преимущественно темных цветов, из домотканой шерсти или покупного плотного полотна.

Обязательным дополнением был большой черный платок из тонкого фабричного полотна. Под него повязывали платок поменьше, чаще всего белый.

В наиболее старинных вариантах платья лиф был на подкладке. Подол кроили широким и пришивали в поясе к лифу, собирая в мелкую складку. Иногда низ украшала широкая оборка. По подолу застрачивались широкие складки. Декоративным элементом служили также отделочные ленты, преимущественно черного или коричневого цвета, сочетавшегося со складками.

Возрастные различия в зависимости от украшений

Количество и вид оборок не были произвольными — они указывали на возрастные различия.

Так, платья девушек или молодых женщин украшали две или три полоски из лент либо оборка. У женщин старшего возраста одна полоса сочеталась с поперечными складками, число которых доходило до девяти. Подол гагаузского платья получался очень пышным.

Специальным элементом старинной женской одежды гагаузок являлись украшения.

Глухой ворот и несложный крой лифа предполагали множество нагрудных украшений в виде монист и бус. Обязательными в женском наряде были золотые серьги и серебряные браслеты. Последние носили каждый день, не снимая. Золотые браслеты были редкостью даже у самых богатых гагаузок. Бусы надевали в несколько рядов. Их носили и в праздники, и в будни, но в торжественных случаях надевали большее количество низок. Эти и другие украшения умело подчеркивали красоту гагаузских красавиц, которые могут похвастаться не только своей яркой внешностью и жгучим темпераментом, но и умением прекрасно вести хозяйство и быть истинными хранительницами домашнего очага.

Современные наряды гагаузок, конечно же, значительно видоизменились, а вот любовь к украшениям, впрочем, как и у большинства женщин разных национальностей, осталась навсегда.

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