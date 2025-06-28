Ключевые моменты:

Современная «Праща Давида» — это система ПВО, способная перехватывать иранские ракеты.

По населению и территории Иран — «Голиаф», но Израиль значительно опережает по ВВП на душу населения и оборонному бюджету.



В 1970-х годах Иран и Израиль были неофициальными союзниками: торговали, обменивались технологиями, даже разрабатывали оружие вместе.



После Исламской революции 1979 года Иран стал яростным врагом Израиля.



Во время Второй мировой СССР оккупировал часть Ирана, а позже поддерживал там «сепаратистские республики» — это был первый эпизод Холодной войны.



Персидский коридор через Иран был одним из ключевых маршрутов поставок для СССР по программе ленд-лиза.



Древняя история Ирана как «игры между империями» повторяется и сегодня — только игроки другие.

Легенда о Давиде и Голиафе

Для начала, уважаемые читатели, (позже поймете — для чего) вспомним библейскую (Ветхий Завет, Книга Царств) легенду о Давиде и Голиафе. Только, пожалуйста, не надо при этом вспоминать всему миру известную и всем нам со школьных учебников знакомую статую Давида работы великого скульптора Микеланджело Буанаротти, с 1504 года экспонируемую в музее Флоренции. Там четырехметрового роста Давид — красавец-мужчина, «качок», прямо как наш современник — киногерой Арнольд Шварценеггер в свои лучшие годы.

Нет, это просто таким представил себе библейского героя уникальный талантливый скульптор. На самом деле израильтянин Давид был просто молодым пастухом из Вифлеема. Его родина тогда (примерно в XI веке до н.э., во времена становления Израильского царства) в который раз противостояла филистимлянам.Такой был технически продвинутый народ: использовали железное оружие, в отличие от израильтян, у которых железа почти не было. Филистимляне имели сильную армию и нередко побеждали израильтян.

Вот и в том легендарном противостоянии Голиаф — воин из филистимлян, их предводитель, великан около 3 метров роста, был закован в броню, вооружён тяжелым копьём и мечом. Он высмеивал израильтян, вызывая любого на бой, который бы решил исход войны. Но никто не осмеливался выйти против него. Тем временем Давид — пастух, но не воин — пришел в лагерь навестить своих братьев. И неожиданно вызвался сразиться с великаном. Царь Саул сначала не верил, но Давид настоял, сказав, что он с Божьей помощью раньше уже побеждал льва и медведя.

Давид был без доспехов — взял только своё метательное оружие — пращу и пять гладких камней. Когда Голиаф пошёл на «мелкого» с насмешками, Давид сказал: «Ты идёшь против меня с мечом и копьём, а я иду против тебя во имя Господа!» Он метнул один камень из пращи, и камень попал Голиафу прямо в лоб! Голиаф был убит, и Давид отрубил ему голову его же мечом. С той поры этот случай используется как метафора: «Давид против Голиафа» — о борьбе маленького с гигантом, и результат этой борьбы вовсе не предопределен размером.

Почему Израиль — Давид, а Иран — Голиаф

С той поры пролетело 32 столетия, и вот в тех краях вновь противостояние не на жизнь, а на смерть: маленький Израиль против большого Ирана. И вновь у израильтян в руках праща. Правда, сегодня «Праща Давида» — это уже не полоска кожи для меткого метания камней, а система противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет средней дальности и тактических ракет. А теперь давайте — ведь истина познается в сравнении — сопоставим некоторые цифры, характеризующие эти две страны.

Вот краткое сравнение ключевых показателей Ирана и Израиля (на 2024–2025 гг., данные усреднены и округлены).

Площадь:

Иран — 1 648 000 км²;

Израиль — 22 000 км² (включая спорные территории).

Численность населения:

Иран — 88 млн человек;

Израиль — 9,8 млн человек.

ВВП:

Иран: $450 млрд;

Израиль: $560 млрд.

ВВП на душу населения:

Иран — $5 100;

Израиль — $57 000.

Вооружённые силы (численность):

Иран — 600 000 (вкл. Корпус стражей исламской революции);

Израиль — 170 000.

Резерв:

Иран — 1 млн человек;

Израиль — 400 000 человек.

Оборонный бюджет:

Иран — $10–15 млрд;

Израиль — $24 млрд.

Что ж, по площади и количеству населения Иран здесь — типа Голиаф. Но по многим другим важнейшим показателям — это еще вопрос. А ведь, было дело, жили в мире и согласии. Причем, совсем, по историческим меркам, недавно.

По состоянию на конец июня 2025 года война между Израилем и Ираном официально не завершена, но с 24 июня действует перемирие. Оно было достигнуто при посредничестве США и Катара после 12 дней интенсивных боевых действий: Израиль нанёс удары по иранским военным объектам, в первую очередь тем, где производилось ядерное оружие и баллистические ракеты. Иран ответил масштабными атаками по израильским городам. По заявлениям израильтян, было перехвачено около 80% ракет.

Сейчас ситуация относительно спокойная — крупные обстрелы прекратились, но напряжение сохраняется. Формального мирного соглашения нет, и обе стороны продолжают враждебную риторику. Мировые лидеры призывают к продолжению переговоров, ведь конфликт может вспыхнуть снова в любой момент.

Отношения Израиля с Ираном: от дружбы к ненависти

Да, при шахе Ирана Мохаммеде Реза Пехлеви (1941–1979) Иран и Израиль действительно имели дружественные и тесные отношения, хотя официально Иран не признавал Израиль как государство. Иран был одной из немногих мусульманских стран, поддерживавших Израиль де-факто. Хотя формальных дипломатических отношений не было, в Тегеране действовало израильское представительство под видом торговой миссии.

Израиль получал из Ирана нефть — это был один из главных каналов энергетического снабжения Израиля. Взамен Израиль поставлял Ирану технологии, сельхозоборудование, вооружение и обучал специалистов. Израильская разведка Моссад и иранская САВАК сотрудничали в борьбе с общими врагами — прежде всего с просоветскими, арабскими и исламистскими силами. Израиль помогал Ирану в военных проектах, включая тайные разработки в области ракет и обороны. Проект «Перехват» был совместным израильско-иранским проектом 1970-х годов по разработке ракетного вооружения и систем ПВО. Вот 2 цитаты из той мудрой эпохи.

Шах Ирана, Мохаммед Реза Пехлеви (интервью французской газете Le Figaro, 1976):

«Израиль — это реальность. Мы не можем игнорировать государство, которое существует и обладает силой».

Голда Меир, премьер-министр Израиля (1969–1974):

«Иран — наш стратегический союзник в регионе, пусть и неофициальный. Взаимопонимание между нами основано на здравом смысле, а не на лозунгах.»

После Исламской революции (1979 г.) аятолла Хомейни пришёл к власти, и отношения были разорваны.Новый исламский режим стал одним из самых ярых противников Израиля, называя его «сионистским врагом». Вот еще 2 цитаты.

Аятолла Рухолла Хомейни, 1980:

«Израиль — это раковая опухоль, которую нужно вырезать из исламского мира.»

Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана (2005–2013):

«Сионистский режим должен быть стёрт с карты». Что ж тут сказать израильтянам, где, как пел Владимир Высоцкий, «на четверть бывший наш народ»? Вспомнить классику: «Кто к нам с мечом прийдет, от меча и погибнет!»

Ален Делон, сепаратисты и советская оккупация Ирана

Есть, кстати, еще одна страница истории Ирана, о которой следует знать, ведь о ней дипломатично умалчивали советские учебники. Многие из нас помнят советский боевик «Тегеран-43» с Джигарханяном, Белохвостиковой, Костолевским. И даже Ален Делон, который «не пьет одеколон, а пьет тройной бурбон», там отметился!

Тема фильма: во время тегеранской конференции готовилось убийство Сталина, Рузвельта и Черчилля. И наша разведка этому помешала. Еще бы: советские чекисты в Иране чувствовали себя как дома. Почему? А Иран попал под влияние СССР в годы Второй мировой в результате совместной англо-советской оккупации страны в 1941 году.

Причиной оккупации была пронацистская позиция тогдашнего шаха Ирана. Реза-шах Пехлеви, сохраняя официальный нейтралитет, был склонен к прогерманской политике. Вот СССР, исходя, как всегда, из геополитических соображений, в августе 1941 года и ввел в Иран войска.

Там находилось множество немецких специалистов и агентов, что беспокоило СССР и Великобританию. Они опасались, что Германия может использовать Иран как плацдарм против СССР и для контроля над нефтяными месторождениями.

Также союзники хотели использовать иранскую территорию для поставок американской и британской помощи СССР по ленд-лизу. Это был так называемый «Персидский коридор» — стратегический путь поставок через Персидский залив и Иран.

Тех гигантских поставок, которые советский официоз с издевкой свёл якобы к тушенке и сгущенке, а сейчас путинская россия ему подтявкивает: мы, мол, сами с усами, и без того бы выиграли. Дебилы, прости господи!

Через иранский коридор прошло около 25% всего ленд-лиза для СССР: танки, самолеты — истребители и бомбардировщики, грузовики, джипы, пушки, зенитки, минометы, локомотивы и железнодорожные вагоны, станки и материалы, топливо — миллионы тонн!

Да уж, у того руководства США мозги были в головах, а не тырса… Шел тогда ленд-лиз и через северные порты (Архангельск, Мурманск — «северный маршрут»), Владивосток (морской путь по Тихому океану — «дальний маршрут»). Но Персидский маршрут был самым безопасным, особенно после 1943 года, так как северные подвергались атакам немецких подлодок и авиации.

Операция «Согласие» началась 25 августа 1941 г. — войска Великобритании (с юга) и СССР (с севера) одновременно вторглись в Иран. Сопротивление иранской армии было слабым. 17 сентября 1941 г. страна капитулировал, шах Реза Пехлеви был вынужден отречься от престола в пользу своего сына — Мохаммеда Резы Пехлеви.

Так Иран был оккупирован союзниками до конца войны. СССР контролировал север страны, Британия — юг. В 1942 году был подписан договор между СССР, Великобританией и Ираном, который гарантировал независимость и суверенитет Ирана, а также вывод войск после окончания войны.

Однако СССР задерживал вывод своих войск после войны и начал «варить воду», поддерживая сепаратистские движения в Иранском Азербайджане и Курдистане, что привело к Иранскому кризису 1946 года — первому конфликту Холодной войны.

Вот, вкратце, его суть: всё до боли знакомо! Союзники обещали вывести войска после окончания войны, не позднее 6 марта 1946 года. Великобритания вывела свои войска в срок. СССР отказался выводить войска из северного Ирана (провинция Азербайджан и часть Курдистана).

Что предпринял СССР? Так козе понятно: организовал и поддержал «сепаров»! В ноябре 1945 года в иранском Азербайджане при помощи СССР была провозглашена (отгадайте с первого раза) — Азербайджанская народная республика. Одновременно в иранском Курдистане была создана Мехабадская республика (первое курдское государство). Обе структуры вооружались и снабжались Красной армией и считались просоветскими.

Иранское правительство пожаловалось в ООН (только что созданную в 1945 г.) — это был первый случай обращения в Совбез ООН по международному конфликту. США и Великобритания выступили резко против действий СССР, потребовали вывода войск.

На СССР усилилось международное давление (в т.ч. от президента США Гарри Трумэна — это был настоящий мужик, со стальными «клубнями»!). Под этим давлением СССР вывел войска в мае 1946 года, при условии, что Иран подпишет соглашение о нефтяной концессии для СССР (его впоследствии иранский парламент аннулировал). В июне-июле 1946 года иранская армия при поддержке Запада вошла в Азербайджан и Курдистан и ликвидировала советские марионеточные республики.

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