Одесская область: возле пункта пропуска «Рени» появилась новая разметка (фото)

Одесская область: возле пункта пропуска «Рени» появилась новая разметка (фото)

На одном из самых загруженных КПП Одесской области «Рени – Джюрджюлешт» завершены работы по благоустройству территории. Благодаря новой дорожной разметке весь транспортный поток распределяется на соответствующие окошки для прохождения контроля. 

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

ПП «Рени — Джюрджюлешть» — один из ключевых пунктов пропуска всего южного региона Украины, через который проходит около 150 грузовиков экспортной и импортной продукции в сутки.

ремонт КППВ мае этого года пункт пропуска» Рени» открыли после реконструкции: отремонтировали три этажа и фасад административного здания, обновили санитарные помещения, заменили дорожное покрытие, восстановили очистные сооружения и системы водоснабжения, а также установили дорожные знаки и указатели. Это первые ремонтные работы с момента начала функционирования КПП, отметили в Службе.

После ремонта Государственное агентство восстановления запустило совместный таможенный и пограничный контроль Украины и Молдовы на КПП Рени — Джюрджюлешть. Теперь на нем будут вместе работать контрольные службы обеих стран, благодаря которому  увеличится фактическая пропускная способность.

Затем были выполнены работы по благоустройству территории, в том числе было завершено нанесение дорожной разметки на контрольно-пропускном пункте.

Дорожная разметка — самое простое и одновременно эффективное средство организации дорожного движения, а ее надлежащее состояние — главная составляющая безопасности дорожного движения для всех участников движения.

разметка
разметка
разметка

Напомним, что меньше года прошло, после принятия решения Кабмином, о передаче 9 КПП на баланс Государственного агентства восстановления, в том числе и «Рени — Джюрджюлешть». После этого на них начались ремонты, завершение которых планируют до осени 2024 года.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua