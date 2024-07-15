Одесская область: возле пункта пропуска «Рени» появилась новая разметка (фото)

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

ПП «Рени — Джюрджюлешть» — один из ключевых пунктов пропуска всего южного региона Украины, через который проходит около 150 грузовиков экспортной и импортной продукции в сутки.

В мае этого года пункт пропуска» Рени» открыли после реконструкции: отремонтировали три этажа и фасад административного здания, обновили санитарные помещения, заменили дорожное покрытие, восстановили очистные сооружения и системы водоснабжения, а также установили дорожные знаки и указатели. Это первые ремонтные работы с момента начала функционирования КПП, отметили в Службе.

После ремонта Государственное агентство восстановления запустило совместный таможенный и пограничный контроль Украины и Молдовы на КПП Рени — Джюрджюлешть. Теперь на нем будут вместе работать контрольные службы обеих стран, благодаря которому увеличится фактическая пропускная способность.

Затем были выполнены работы по благоустройству территории, в том числе было завершено нанесение дорожной разметки на контрольно-пропускном пункте.

Дорожная разметка — самое простое и одновременно эффективное средство организации дорожного движения, а ее надлежащее состояние — главная составляющая безопасности дорожного движения для всех участников движения.

Напомним, что меньше года прошло, после принятия решения Кабмином, о передаче 9 КПП на баланс Государственного агентства восстановления, в том числе и «Рени — Джюрджюлешть». После этого на них начались ремонты, завершение которых планируют до осени 2024 года.