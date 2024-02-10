Новости Одессы и Одесской области

Дворик одесской Кирхи превратился в средневековый городок (фоторепортаж)

Дворик одесской Кирхи превратился в средневековый городок (фоторепортаж)

В самом центре города можно было попасть в средневековый городок. К сожалению, только на один день – в субботу, 10 февраля. Здесь, во дворике одесской Кирхи, целый день проходит исторический фестиваль «Рыцари южных берегов». Его организовал ОО «Tangar HRG».

Как в давнюю-давнюю сказку попадаешь… Рыцари, доспехи – праздник для детей и взрослых, который проходит во дворике одесской Кирхи. А еще – вкусная еда, которая готовится у вас на глазах, мастер-классы, сувениры. И все это – на фоне рыцарских боев, соревнований лучников и средневековых танцев.

Праздник во дворе одесской Кирхи2
Праздник во дворе одесской Кирхи3
Праздник во дворе одесской Кирхи4
Праздник во дворе одесской Кирхи
Праздник во дворе одесской Кирхи5
Праздник во дворе одесской Кирхи6
Праздник во дворе одесской Кирхи7

– Счастье, что попали сюда. Особенно после этой очередной ужасной шахедной ночи. Вот дети как смеются, слышите? – говорит Надежда, которая пришла на фестиваль со своими двумя мальчишками.

Оба сынишки женщины тем временем примеряют рыцарские доспехи, а потом присматриваются, как другие мальчики уже соперничают между собой. Кстати, для маленьких героев предусмотрены рыцарские бои в мягких доспехах: они могут почувствовать себя на средневековом турнире.

Средневековье ожило на фестивале… Все это так напоминает ежегодный (еще довоенный, конечно) фестиваль «Пороховая башня», который до полномасштабного вторжения обычно проходил в парке им. Т.Г.Шевченко!

Праздник во дворе одесской Кирхи8
Праздник во дворе одесской Кирхи9
Праздник во дворе одесской Кирхи10
Праздник во дворе одесской Кирхи11
Праздник во дворе одесской Кирхи12
Праздник во дворе одесской Кирхи13
Праздник во дворе одесской Кирхи14

Организаторы фестиваля рассказывают, что их целью было желание предоставить возможность отправиться в незабываемое путешествие в прошлое.

Ну а от выставки средневековых вещей (реконструкторы постарались!) в восторге и дети, и взрослые!..

Праздник во дворе одесской Кирхи15
Праздник во дворе одесской Кирхи16
Праздник во дворе одесской Кирхи17
Праздник во дворе одесской Кирхи18
Праздник во дворе одесской Кирхи19
Праздник во дворе одесской Кирхи20
Праздник во дворе одесской Кирхи21
Праздник во дворе одесской Кирхи22

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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