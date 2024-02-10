Дворик одесской Кирхи превратился в средневековый городок (фоторепортаж)

Как в давнюю-давнюю сказку попадаешь… Рыцари, доспехи – праздник для детей и взрослых, который проходит во дворике одесской Кирхи. А еще – вкусная еда, которая готовится у вас на глазах, мастер-классы, сувениры. И все это – на фоне рыцарских боев, соревнований лучников и средневековых танцев.

– Счастье, что попали сюда. Особенно после этой очередной ужасной шахедной ночи. Вот дети как смеются, слышите? – говорит Надежда, которая пришла на фестиваль со своими двумя мальчишками.

Оба сынишки женщины тем временем примеряют рыцарские доспехи, а потом присматриваются, как другие мальчики уже соперничают между собой. Кстати, для маленьких героев предусмотрены рыцарские бои в мягких доспехах: они могут почувствовать себя на средневековом турнире.

Средневековье ожило на фестивале… Все это так напоминает ежегодный (еще довоенный, конечно) фестиваль «Пороховая башня», который до полномасштабного вторжения обычно проходил в парке им. Т.Г.Шевченко!

Организаторы фестиваля рассказывают, что их целью было желание предоставить возможность отправиться в незабываемое путешествие в прошлое.

Ну а от выставки средневековых вещей (реконструкторы постарались!) в восторге и дети, и взрослые!..

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