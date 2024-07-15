Солнечная электростанция в каждый дом: какие условия новой программы кредитования

О кредитах — подробнее

Речь идет о том, что компенсация расходов составит 244 тыс.грн, а сумма кредита — до 480 тыс.грн сроком на пять лет под 0% годовых. На такую помощь будут рассчитывать те, кто установит СЭС мощностью от 1 до 10 кВт, которые будут оснащены гибридными инверторами, способными работать как автономно, так и синхронно с внешней сетью, и аккумуляторами емкостью от 1 кВт-ч на каждый кВт установленной мощности генератора. Надо подчеркнуть: льготные условия не распространяются на СЭС, которые будут производить электричество по «зеленому» тарифу.

Также в информации Кабмина были названы банки, предоставляющие кредиты на СЭС на условиях, приведенных выше. Это «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «Банк Львов». Но на официальных сайтах банков пока программ кредитования под 0% годовых на установку СЭС нет.

В частности, на сайте «Укргазбанка» по его собственной программе «Эко энергия» указана процентная ставка годовых на установку СЭС аж 23,5%. Из этого можно сделать вывод, что окончательной договоренности между правительством и банками об условиях кредитования достичь еще не удалось. Возможно, прошло еще немного времени. Поэтому пока, до достижения окончательной договоренности, можно сосредоточиться на выяснении важных моментов, от которых в значительной степени будет зависеть эффективность использования кредита на установку СЭС в случае принятия положительного решения.

Свободная крыша и энергосертификат дома

На крышах многих высоток есть тарелки спутникового телевидения, уголки для отдыха, где летом некоторые жильцы принимают солнечные ванны, тянутся какие-то провода, годами лежат ящики, коробки. Все это надо убрать до начала рассмотрения вопроса о кредите, договорившись с авторами крышных перформенсов. Потому что 1 кВт солнечной станции занимает примерно 5 квадратных метров крыши.

Любой банк не будет выдавать кредит без энергосертификата дома, на котором жильцы собираются монтировать СЭС. Его составляют соответствующие лицензированные организации. Значительно проще сертификат составляется, если жильцы имеют пакет технической документации на свой дом. К сожалению, большинство ОСМД такой документации не имеют. Поэтому энергоаудиторам придется работать больше, все перемеряя. И такой энергосертификат будет стоить дороже. Энергосертификат надо составить до установки СЭС и после. Это где-то 30 тыс.грн дополнительных средств, которые жителям дома придется изобрести самостоятельно.

СЭС: сетевые и гибридные

Сетевые станции имеют низкий бюджет — монтаж 1 кВт мощности такой станции стоит в Одессе от 570 до 700 долларов. Срок окупаемости — 2,5 — 3 года. Но при отсутствии аккумуляторов такие СЭС не работают автономно, когда выключается электричество. Они позволяют лишь немного экономить.

Гибридные СЭС имеют инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный) и высоковольтную аккумуляторную группу. Аккумуляторы бывают значительно дороже солнечных панелей и инвертора. Только гибридные СЭС обеспечивают автономию при отключении электричества. Средняя цена монтажа 1 кВт гибридной СЭС в Одессе стоит от 1 200 до 1 700 долларов. Срок их окупаемости — 7 — 9 лет, а то и больше.

По мнению доцента кафедры теоретической, общей и нетрадиционной энергетики НУ «Одесская политехника», к.т.н. Виктора Высочина, чтобы оправдать свою установку и потраченные на это средства гибридная СЭС должна работать без перерыва, круглосуточно и круглый год. Ее мощности должно хватить на поддержку, скажем, отопления и освещения, подогрев горячей воды в доме.

С Виктором Высочиным соглашается и представитель фирмы «Эскоре», которая занимается монтажом СЭС, Дмитрий Соломеин:

— Приведу на примере, как рассчитывается необходимая мощность солнечной станции — аккумуляторов и солнечных панелей. Для этого надо иметь конкретную задачу. В частности, мы работали на доме с котельной мощностью 3 кВт. СЭС должна была обеспечить ее автономную работу в течение 10 часов — именно такая задача была поставлена перед нами. Мощность аккумуляторного блока рассчитывается очень просто: мощность котельной надо умножить на количество часов, когда она должна работать автономно. 3х10=30 кВт. Добавляем еще 5-10%. Получается, что мощность аккумуляторной группы должна быть где-то 33 кВт.

По мощности фотомодулей, чтобы зимой получить 3 кВт, надо увеличить их мощность где-то в 5 раз, то есть до 15 кВт. Почему? Зимой генерация значительно меньше, чем летом.

Об аккумуляторах и солнечных панелях

Аккумуляторы сейчас используются только литий-железо-фосфатные. Это наиболее безопасная, современная и долговечная технология в мире. Срок работы — 6 тысяч циклов заряд-разряд. За 6 тысяч циклов аккумулятор потеряет лишь 20% своей емкости. Далее процесс деградации пойдет значительно быстрее. И тогда уже встанет вопрос о замене аккумуляторов. В среднем аккумуляторы надо менять каждые 5-6 лет.

Солнечные панели будут работать в течение 50 лет. За это время они потеряют всего 13% своей эффективности.

По данным одесской компании «Генерация», в 2023-2024 году средняя цена односторонней панели размером 1650х992х35 мм составляла 4 0 43 грн, а чуть большей — 1665х1002х35 мм — 4 750 грн.

Двусторонние солнечные панели обеспечивают на 5-30% большую генерацию электрической энергии. Они больше по размеру и значительно дороже:

Панель размером 2067×1046×46 мм — 13 329 грн;

панель размером 2066×1160×35 мм — 8 934 грн;

панель размером 1690×1160×35 мм — 7276 грн.

Полезные напоминания

С 1 июля 2023 года в Украине не нужно получать разрешение на установку СЭС мощностью до 30 кВт. И кредиты под 0% годовых, когда такое окончательное решение будет принято, должны выдавать при закупке оборудования мощностью 1-10 кВт, не превышающей 30 кВт.

Но есть определенная несогласованность действующих нормативных документов. Согласно приказу Минрегионстроя № 289 от 6 ноября 2017 года, украинцы не должны получать градостроительные условия и ограничения земельного участка для размещения небольших станций на крышах домов, принадлежащих им на праве собственности или пользования. Не надо также выделять отдельный земельный участок под дом, где планируется установить СЭС.

Кроме того, действует постановление Кабмина № 406 от 7 июня 2017 года, где приведен перечень работ по строительству, которые не требуют получения разрешения и прохождения процедуры ввода объекта в эксплуатацию. Это реконструкция, капитальный ремонт, переоснащение внутренних силовых систем, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений. Поэтому, чтобы не надо было получать разрешение на установку СЭС на крыше дома, работы в технической документации должны оформляться как работы по реконструкции или техническому переоснащению силовых систем электрообеспечения.

Перед тем, как брать кредит, надо выяснить, не является ли ваш дом памятником архитектуры. Потому что в некоторых городах нашей страны устанавливать СЭС нельзя на крыше дома — памятника архитектуры.

Далее надо выяснить, что именно является предметом кредитования. Речь идет только об оборудовании или обо всем проекте — подготовке технической документации, покупке оборудования, монтажных работах. Кроме того, оборудование банки часто берут в залог и оно становится собственностью жителей дома, где установлено, только после полной уплаты суммы кредита.

Надо определиться и с необходимостью страхования установки СЭС. Идет война, дом может быть поврежден в результате прилета. Эксперты считают, что риск этого небольшой. Но людям, чтобы не остаться в поврежденном доме и с бременем немалого кредита, надо с самого начала определиться с необходимостью страхования проводимых работ.

В заключение добавим, что установка СЭС в Украине может привести к снижению затрат на электроэнергию для домохозяйств в среднем на 50-80%. По приблизительным оценкам, это может обеспечить экономию от 2000 до 5000 гривен в год для типичного домохозяйства, в зависимости от размера системы и других факторов. Необходимо также учесть, что расходы на электроэнергию могут с годами расти из-за инфляции и повышения тарифов. Поэтому установка СЭС может быть эффективным решением для уменьшения электрозависимости и снижения расходов в будущем.