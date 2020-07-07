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Ивана Купала: о колдуньях, ведьмаках и Лысой горе

Ивана Купала: о колдуньях, ведьмаках и Лысой горе

7 июля в славянских странах отмечают языческий праздник Ивана Купала, который совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. С древности об этом дне существовало множество поверий и считалось, что в это время активизируются темные силы, особенно ведьмы. Именно в купальскую ночь их чучела сжигали и таким образом изгоняли нечистую силу. А случалось, что на костер попадали и сами работницы оккультных наук.

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Ведьм казнили редко

В Украине всегда любили рассказывать мистические истории, особенно о ведьмах, которые чего только ни умеют – на метле летают, чужих коров доят, в черных кошек превращаются и знаются с самим «лысым дидьком», то есть чертом. Почти в каждом селе как минимум одну из жительниц обязательно считали колдуньей – «солохой», как иногда называли ведьм. И хотя дом ее обычно обходили десятой дорогой, при нужде первым делом бежали за помощью именно к ней.

Это вовсе не означает, что колдовство у нас в стране было официально разрешено – любая, кого признавали ведьмой, по закону могла поплатиться жизнью за свое  «несанкционированное» увлечение. Об этом говорилось в «Правах, по которым судится малороссийский народ», в разделе «О чародеях и волшебниках». Там черным по белому было записано, что в случае доказанной вины колдуна (равно как и колдунью) следует «смертию казнить – живаго сжечь». Впрочем, доказательная база в те времена была весьма ненадежной: чтобы суд посчитал женщину виновной, достаточно было поймать ведьму на ворожбе или просто, взглянув ей в глаза, произнести вслух: «Ты ведьма!».

Однако, несмотря на это, украинских колдуний на костер отправляли редко. Чаще с них брали честное слово, что колдовать они больше не будут, и отпускали восвояси. За всю историю в Украине за колдовство казнили всего 13 человек.

Среди жен казаков были колдуньи

Ведьмы делились на «белых» и «черных». Белые умели лечить, и даже в случае смерти пациента суд принимал во внимание благие намерения ведьмы. Ну а с черными дела обстояли более сурово. Если в селе начинал вымирать скот или случалась засуха, селяне даже не сомневались, кто виноват. Они устраивали подозреваемой в колдовстве самосуд и жестоко с ней расправлялись.

Первой жертвой «охоты на ведьм» в Украине стала некая Настя Чагровна из половецкого рода. Она была любовницей князя Ярослава Осмомысла. В 1171 году бояре обвинили ее в колдовстве и сожгли, а князя заставили вернуться к законной жене. Через 500 лет в борьбе с ведьмовством отметился и гетман Иван Брюховецкий. Однажды его беременная жена заболела и даже потеряла ребенка. Гетман решил, что на нее навели порчу и, недолго думая, отправил на костер шестерых женщин, которых заподозрил в колдовстве. Среди них была даже жена гадячского полковника.

Впрочем, к работницам оккультных наук не всегда относились враждебно. Многие казаки даже брали ведьм в жены и очень гордились, что им удалось подчинить себе ту, которой сам поп не указ. Среди запорожских казаков также было принято брать колдуний с собой в походы – там они гадали для казаков и пытались приворожить удачу. А вот если такая сивилла попадала в плен к полякам, они ее обязательно казнили.

Магией занимались и мужчины

Хотя магия в Украине и считалась чисто женским делом, ею занимались и мужчины. Правда, относились к ним по-иному. Если с женщинами не особо церемонились, то мужчин-ведьмаков уважали и считали, что они могут контролировать не только нечистую силу, но и самих ведьм. Магией владели и многие запорожцы.

В 1735 году за колдовство судили Марию Танскую, дочь полковника Семена Палия и жену полковника Антона Танского, которые также считались колдунами. Семен Палий был известным характерником, то есть лыцарем-колдуном, а Антона Танского в Украине считали упырем, или вампиром.

Самым мистическим местом в Украине был Киев, особенно знаменитая Лысая гора, куда слетались на шабаш не только украинские, но и белорусские и литовские ведьмы. По преданию, в этой горе когда-то были зарыты сокровища и древние идолы, которые привлекают ведьм и сейчас. Сто лет назад таких гор в Киеве было больше десяти, а сейчас осталось только четыре. Кстати, на одну из них – на левом берегу Днепра – и летала булгаковская Маргарита.

Веселые ведьмы Ирица и Босорка

В Киеве до сих пор помнят рассказы о двух местных ведьмах-подружках Ирице и Босорке.  Все их прогулки по городу и вылазки в кабаки обязательно сопровождались хулиганскими проделками. Подружки переодевались то в барынь, то в бродячих гадалок, а с собой носили мешок, в котором сидел серый кот. Напившись в шинке горилки, дамы выпускали на стол кота, который по-хозяйски разваливался и начинал умываться. Тот же, кто делал ведьмочкам  замечание, тут же обнаруживал в своих карманах мышей. В полицейском участке жалоб на Ирицу и Босорку скопилось множество. Это надоело городским властям, и в один прекрасный день ведьм просто выдворили из Киева. А после их ухода, как говорят, в каждом киевском доме появилось по серому коту.

Фото: с открытых источников

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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