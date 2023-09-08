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Главные особенности болгарской женской красоты

Главные особенности болгарской женской красоты

Говорить о женской красоте — дело неблагодарное. Проще сказать, что все девушки и женщины мира прекрасны и не утруждаться в сравнениях и степенях, и, как женщина, я готова утверждать, что это самая верная истина.

А вот об особенностях можно поговорить и более подробно, остановившись на элементах, которые во все времена подчеркивали женскую красоту. Как же нам, женщинам, без маленьких хитростей? Веками эти хитрости обрастали традициями и национальным колоритом.

Сегодня предлагаю рассмотреть главные особенности болгарской женской красоты, так как по численности представительниц болгарской национальности на юге Одесской области больше всего. А в следующих статьях «Одесской жизни» сравним их с характерными особенностями нарядов и причесок, присущих молдавским и гагаузским красавицам.     

Прическа

болгарка

В болгарской традиционной культуре способы укладки волос имеют большое значение. Волосы, их длина и форма, способы ношения – открытое или закрытое – являются яркими отличительными знаками, выявляющими возраст и социальный статус женщины.

Традиционная прическа болгарских женщин – конечно же, коса. Волосы у красавиц должны были быть длинными и заплетенными в одну, две или несколько косичек. Никто из женщин не мог себе позволить ходить с распущенными волосами. Даже девочки. Это был признак причастности к потустороннему миру или к миру магии и волшебства. Лично я до сих пор помню свои две косички, которые мне по утрам заплетали бабушка или мама. О красоте я тогда еще думала мало, но зато урок по народным традициям усвоила.    

Те женщины, которые были побогаче, заплетали в косы украшения, даже золотые или серебряные монеты. Делали это, как правило, на праздники или когда появлялись на людях, чтобы продемонстрировать не только красоту, но и достаток.

Главным украшением незамужних девушек были цветы и павлиньи перья. Цель таких украшений — сделать волосы более пышными и красивыми и защитить их от зловредного воздействия. Болгары очень сильно верили в силу сглаза, поэтому максимально себя оберегали. Использование в прическе перьев не сохранилось до наших дней, но они застолбили свое место в народном костюме. И на концертных представлениях можно увидеть эту деталь народного убранства этнических костюмов. 

Платки

платок

Покрытие женских волос известно с давних времен. В болгарской традиции платок на голове молодой болгарской девушки появлялся в день свадьбы. После такой смены социального статуса женщины, платок становился неотъемлемым аксессуаром в ее гардеробе. Платки повязывали разными способами.

Вот несколько самых распространенных:

  • сложенный платок завязывают под подбородком;
  • сложенный по диагонали платок завязывают на затылке, при этом три конца свободно ниспадают на спину;
  • два конца сложенного по диагонали платка скрещивают под подбородком и завязывают на макушке головы слева или справа над ухом или на затылке. 

Так завязывали платки в быту. На выход женщины могли соорудить на голове тюрбан.

По форме завязывания платка также можно определить возраст и социальный статус женщины. Молодые женщины завязывали платки так, чтобы лицо было открытым. А края платков украшали бисером, кружевом и пайетками. Добавляли к головному убору также украшение или цветок, но только девушки — на левую сторону, а замужние женщины – исключительно на правую.

Манера ношения платка, когда он закрывает лоб и завязывается на затылке, характерна для пожилых женщин.

Все эти премудрости красоты живы и сегодня. Так что смело украшайте себя платками, цветами и не забудьте про тюрбан – это удобно, практично и красиво. 

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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