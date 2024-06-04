Скрытая история Украины. Готы, гунны и норманны: действительно ли украинцы имеют германское происхождение

История Украины, по крайней мере в школьных учебниках, начинается с Киевской Руси. С детства нам твердят, что именно там лежат основы нашей идентичности, именно там «закопаны» корни происхождения украинского народа.

Общепринятая версия нашей истории утверждает, что украинцы — это славяне. Нашими родственниками, согласно учебникам, (а они же не врут!) являются русские, белорусы, поляки, болгары. При этом лишь вскользь упоминается, что еще со 2 века н.э. на украинских землях жили германские народы, которые создали собственное государство — Ойум. Эти германцы, по имени готы, оставили после себя развитую археологическую Черняховскую культуру, которая процветала в Приднепровье и Северном Причерноморье несколько веков, а затем трансформировалась в Пеньковскую культуру, которая в свою очередь дала толчок для развития культуры Киевской Руси.

Следует отметить, что в середине 4 в., часть готов, благодаря деятельности арианского епископа Вульфилы, приняла христианство. Сам Вульфила перевел Библию на готский язык, тем самым сохранив ее для потомков.

Куда же исчезли готы?

Согласно древним и современным историкам, однажды готы запрягли лошадей, сели на повозки и пошли воевать с Римской империей, с которой у них давно были многочисленные конфликты.

Но так ли это на самом деле?

Действительно, часть готов в конце 4 в., переселилась на земли Римской империи. Этот процесс происходил под давлением объединенных кочевых орд, известных нам как гунны, которые значительно преобладали в количестве готов. Наступление гуннов в течение 5 лет сдерживал готский король Германарих, который в возрасте 110 лет покончил жизнь самоубийством не сумев пережить поражения в войне с гуннами. На римских землях выходцы из Украины — наши предки готы — продемонстрировали свое военное мастерство, разгромив лучшие легионы Римской империи в битве при Адрианополе (378). Затем они захватили и сам Рим (410). Эти военные конфликты произошли из-за коррупции и халатности римских чиновников, которые отказались выполнять заключенные с готами договоры.

Считается, что «готские войны» ослабили империю, став одной из главных причин ее краха. Однако это не совсем так, потому что как раз готы в союзе с римлянами смогли таки остановить гуннов в их экспансии и продвижении вглубь Европы, чем собственно спасли всю европейскую цивилизацию в Каталунской битве 451 года. Затем этот чин повторила в XIII веке Русь спасая Европу от татаро-монгольской орды.

Известно, что далеко не все готы ушли из своих родных земель, и об этом свидетельствуют археологические находки в Северном Причерноморье и Приднепровье.

Почти весь 5 век значительная часть территории современной Украины входила в состав готских королевств. Но тяжелые войны и миграционные процессы сказались на готах, которые остались жить на родных землях.

В 6-7 вв., начинается массовая колонизация территории Европы славянами, пришедшими из междуречья Вислы и Западного Буга. Это переселение сопровождалось процессами культурной и языковой ассимиляции. В качестве примера следует привести территорию междуречья Эльбы и Одера (современная Германия). До 7 в., эта земля была местом компактного проживания германских племен. С приходом славян большинство германцев было ассимилировано, став частью западнославянской языковой общности.

Подобные процессы происходили и на территории Украины. Но ситуация коренным образом изменилась в 9 веке, когда выходцы из Скандинавии, ближайшие родственники готов, норманны (летописные варяги), начали активную экспансию на востоке Европы.

Около 860 года норманнский правитель Фризии (территория современных Нидерландов) Рёрик (Рюрик) Фрисландский вместе со «всей русью» захватывает Ладогу (ныне город Старая Ладога, Московия). С этого момента начинается формирование нового германского государства, которое сейчас мы называем Киевская Русь. Что касается самого названия «русь», то так финны издревле называли германские народы Скандинавии. Это название быстро стало названием не только этноса, но и всей страны.

Норманны-германцы входили в ближайшее окружение киевских князей. В 911 г. князь Гельги (Олег) отправил в Константинополь своих представителей для заключения мирного договора. Сохранились имена этих послов. Вот они: Карл, Инегельд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуди, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид. Все эти люди, которые представляли высшую власть Руси, имели норманнское происхождение. Наверное не стоит объяснять на каком именно языке общались послы между собой и киевским правителем.

Во всей этой истории совсем незаметны «восточные славяне». Лишь после крещения Руси в 988 г. появляются признаки, что они каким-то образом влияли на политическую и экономическую ситуацию в стране.

Главным письменным источником по истории Руси является написанная монахами летопись «Повесть временных лет». Уже давно доказано, что «Повесть» в значительной степени сфальсифицирована православной церковью ради создания мифа о славянском происхождении Руси-Украины.

А какие письменные источники по истории древней Руси можно считать правдивыми? В первую очередь это скандинавские саги. Именно в сагах заполнены те пробелы, которые есть в летописях времен Киевской Руси. Для примера можно взять историю семьи князя Ярослава Мудрого. Всем хорошо известно, что Ярослав пытался связать свою семью с самыми влиятельными королевскими семьями Европы. Менее известно, кто именно стал его родственником. Перечислим лишь некоторых из них. Женой Ярослава Мудрого была дочь шведского короля Олафа Шьотконунга Ингигерд (Ингигерда). Дочь Ярослава Эллис (Елизавета), вышла замуж за норвежского короля Харальда Сурового.

Правнука Ярослава звали Харальд (Мстислав), он женился на дочери шведского короля Кристине. В этом браке у них родилась дочь Мальмфрид, которая была женой норвежского короля Сигурда, а после его смерти, стала женой датского короля Эйрика.

Как видим, немало «ветвей от дерева» Ярослава Мудрого, прочно связывали его семью со Скандинавией. Но кроме княжеской семьи на землях Руси жили выходцы из Швеции, Норвегии и Дании. Основу войска киевских князей, со времен Рюрика, составляли норманны (варяги). Это была его дружина — закаленные в боях профессиональные воины.

Кроме того, в Киеве, Чернигове, Переяславе и других городах жило много купцов и ремесленников из Скандинавии. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки: образцы оружия, амуниции, ювелирные украшения, предметы языческих культов и тому подобное.

Расширение территории Руси на север и восток в 10-11 вв. привело к значительному увеличению процента не германского населения. В это время происходил процесс ассимиляции, на который начала активно влиять христианская церковь. Окончательно, германская языковая и культурная доминанта была уничтожена во время монгольского нашествия в 13 в.

Сейчас вполне очевидно, что этногенез украинского народа происходил под сильным влиянием германцев, выходцев из скандинавских стран. Именно они, готы и норманны, стали теми первыми кирпичами, которые легли в фундамент создания украинской нации.

Об этом было хорошо известно историкам еще в 19 в. (достаточно обратиться к работе Николая Дашкевича «Надднепрянщина и Киев по некоторым памятникам древнесеверной литературы», 1888 г.).

Историки советской школы, которые до сих пор формируют общественное мнение в Украине, никоим образом не готовы воспринять тезис о германском происхождении украинцев. Но время не на их стороне, потому что постепенно появляется новая генерация украинских историков, способная объективно оценить наше прошлое. Рано или поздно Украина разорвет «братские объятия славянских народов», в первую очередь московитов, вернувшись к своим первоисточникам.

Павел КИРИЛЕНКО, историк

Александр СТЕПАНЧЕНКО, краевед