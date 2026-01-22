Ключевые моменты:
- 22 января 1919 года произошло объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западной Украинской Народной Республики (ЗУНР).
- Дата была выбрана не случайно — годом ранее 22 января 1918 года IV Универсал Центральной Рады провозгласил полную независимость Украины.
- Однако в январе 1919 года, когда вся Украина праздновала Злуку, Одесса находилась под оккупацией войск Антанты.
- За год до Соборности Одесса пережила масштабные уличные бои между сторонниками УНР и большевиками.
Опираясь на документальную хронологию и факты о IV Универсале Центральной Рады, «Одесская жизнь» реконструировала атмосферу города, который в дни провозглашения независимости и соборности Украины проходил через собственные испытания, включая обстрелы улиц большевистскими кораблями.
Ретроспектива событий: между независимостью и хаосом
Хотя дата 22 января 1919 года вошла в историю как День Соборности, непосредственного отношения к актам объединения того дня Одесса не имела из-за присутствия иностранных войск Антанты. Тем не менее, события предыдущего года, 1918-го, стали для города решающими и трагичными.
Многовластие и IV Универсал
После Октябрьской революции в Петрограде Одесса погрузилась в состояние многовластия. Одновременно действовали городская Дума, представители Украинской Центральной Рады и большевики, чей орган власти называл себя Советом депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа (Румчерод).
На этом фоне 22 января 1918 года IV Универсал провозгласил полную независимость УНР, пытаясь юридически дистанцироваться от большевиков и начать собственные международные переговоры.
Январское противостояние в Одессе
Реакция на провозглашение независимости в городе была радикальной. Румчерод, который ранее объявил Одессу «свободным городом», начал вооруженное захват власти.
- 27–28 января: большевистские отряды захватили стратегические объекты: вокзал, почту и телеграф. Военные части УНР вместе с юнкерами попытались отбить город, вернув контроль над вокзалом.
- Обстрел Одессы с кораблей: перелом в боях наступил 29 января, когда на сторону большевиков перешли боевые корабли «Алмаз», «Ростислав» и «Синоп», открывшие огонь по центру города.
- Отступление: под давлением корабельной артиллерии и бронепоезда украинские части были вынуждены отойти на Большой Фонтан.
Последствия и краткая история «Одесской советской республики»
31 января 1918 года была провозглашена Одесская советская республика, которая признала власть Петрограда и Харькова (большевики тогда провозгласили Харьков столицей Украины).
В уличных боях погибло 119 человек, которых 3 февраля похоронили в общей могиле на Куликовом поле. Интересно, что в тот день прощались со всеми погибшими, независимо от того, на чьей стороне они воевали.
Более подробно об этих событиях мы писали в материале — Полтора месяца страха: как большевики превратили Одессу в зону террора.
Хронология смены власти в Одессе (1917–1920):
|Период
|Власть в городе
|Фев. – нояб. 1917
|Временное правительство 18
|Нояб. 1917 – янв. 1918
|Многовластие, статус «свободного города» 19
|Янв. – мар. 1918
|Одесская Советская республика 20
|Апр. – нояб. 1918
|Украинское Государство Скоропадского (немецко-австрийская оккупация) 21
|Нояб. – дек. 1918
|УНР (Директория Симона Петлюры) 22
|Дек. 1918 – апр. 1919
|Оккупация Антантой и власть Добровольческой армии Деникина 23
|Апр. – авг. 1919
|Контроль большевиков и атамана Григорьева 24
|Авг. 1919 – фев. 1920
|Белогвардейская власть 25
|С 7 февраля 1920
|Окончательное установление советской власти 26
