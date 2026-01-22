Ключевые моменты:

22 января 1919 года произошло объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западной Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Дата была выбрана не случайно — годом ранее 22 января 1918 года IV Универсал Центральной Рады провозгласил полную независимость Украины.

Однако в январе 1919 года, когда вся Украина праздновала Злуку, Одесса находилась под оккупацией войск Антанты.

За год до Соборности Одесса пережила масштабные уличные бои между сторонниками УНР и большевиками.

Опираясь на документальную хронологию и факты о IV Универсале Центральной Рады, «Одесская жизнь» реконструировала атмосферу города, который в дни провозглашения независимости и соборности Украины проходил через собственные испытания, включая обстрелы улиц большевистскими кораблями.

Ретроспектива событий: между независимостью и хаосом

Хотя дата 22 января 1919 года вошла в историю как День Соборности, непосредственного отношения к актам объединения того дня Одесса не имела из-за присутствия иностранных войск Антанты. Тем не менее, события предыдущего года, 1918-го, стали для города решающими и трагичными.

Многовластие и IV Универсал

После Октябрьской революции в Петрограде Одесса погрузилась в состояние многовластия. Одновременно действовали городская Дума, представители Украинской Центральной Рады и большевики, чей орган власти называл себя Советом депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа (Румчерод).

На этом фоне 22 января 1918 года IV Универсал провозгласил полную независимость УНР, пытаясь юридически дистанцироваться от большевиков и начать собственные международные переговоры.

Январское противостояние в Одессе

Реакция на провозглашение независимости в городе была радикальной. Румчерод, который ранее объявил Одессу «свободным городом», начал вооруженное захват власти.

27–28 января: большевистские отряды захватили стратегические объекты: вокзал, почту и телеграф. Военные части УНР вместе с юнкерами попытались отбить город, вернув контроль над вокзалом.

Обстрел Одессы с кораблей: перелом в боях наступил 29 января, когда на сторону большевиков перешли боевые корабли «Алмаз», «Ростислав» и «Синоп», открывшие огонь по центру города.

Отступление: под давлением корабельной артиллерии и бронепоезда украинские части были вынуждены отойти на Большой Фонтан.

Последствия и краткая история «Одесской советской республики»

31 января 1918 года была провозглашена Одесская советская республика, которая признала власть Петрограда и Харькова (большевики тогда провозгласили Харьков столицей Украины).

В уличных боях погибло 119 человек, которых 3 февраля похоронили в общей могиле на Куликовом поле. Интересно, что в тот день прощались со всеми погибшими, независимо от того, на чьей стороне они воевали.

Хронология смены власти в Одессе (1917–1920):

Период Власть в городе Фев. – нояб. 1917 Временное правительство 18 Нояб. 1917 – янв. 1918 Многовластие, статус «свободного города» 19 Янв. – мар. 1918 Одесская Советская республика 20 Апр. – нояб. 1918 Украинское Государство Скоропадского (немецко-австрийская оккупация) 21 Нояб. – дек. 1918 УНР (Директория Симона Петлюры) 22 Дек. 1918 – апр. 1919 Оккупация Антантой и власть Добровольческой армии Деникина 23 Апр. – авг. 1919 Контроль большевиков и атамана Григорьева 24 Авг. 1919 – фев. 1920 Белогвардейская власть 25 С 7 февраля 1920 Окончательное установление советской власти 26

