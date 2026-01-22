Ключевые моменты:

В Одесс есть 27 фонтанов по всем районам.

Зимой фонтаны «отдыхают», но за оборудіванием ухаживают.

Фонтаны включают: с апреля по ноябрь.

Фонтаны готовятся к теплому сезону

Одесса – колоритный город, который радует горожан и гостей своей архитектурой, интересными локациями, эффектными фонтанами, помогающими освежиться в жаркие дни. К слову, в Одессе функционирует 27 фонтанов, разбросанных по всем районам города.

В этом году зима в Одессе и Украине разыгралась нешуточная. Рекордные морозы достались и до юга, что даже море начинает замерзать. Интересно, переживут ли одесские фонтаны зиму?

На самом деле фонтаны зимой тихо «отдыхают», однако даже в холода фонтаны не остаются без внимания. Зимний уход включает в себя диагностику электрооборудования, проверку задвижек и модернизацию систем фильтрации — все, чтобы избежать неожиданностей весной.

Добавим, что первый фонтан обычно оживает 1 апреля, запуская сезон с апреля по ноябрь. В этот период коммунальщики также дважды в месяц проводят техосмотр: чистят форсунки, промывают песчаные фильтры, проверяют насосы-дозаторы и уровень реагентов.

Ну, а осенью в Одессе демонтируют оборудование для хранения, а некоторые фонтаны прячут под защитные конструкции. Правда, в городе хватает вандалов, которые уничтожают фонтаны, тогда ремонт фонтанов происходит внепланово.

Также читайте: Под краской история: в центре Одессы открыли фреску начала XX века.