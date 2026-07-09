Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • Дорожные работы пройдут сразу на нескольких улицах Одессы.
  • Будут ремонтировать дороги, тротуары, остановки и трамвайные пути.
  • Часть работ выполнят на проспектах Леси Украинки и Князя Владимира Великого.
  • Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать возможные временные неудобства.

9 июля коммунальные службы Одессы продолжат ремонт дорог и элементов городской инфраструктуры в разных районах города.

В течение дня работы запланированы на следующих объектах:

  • ул. Космонавтов;
  • пр-т Леси Украинки (тротуар на участке от пр-т Леси Украинки до ул. Донорская; на участке от пер. Лунный до ул. Сегедская (нечетная сторона);
  • тротуары и проезжая часть перекрестков и остановок общественного транспорта (просп. Князя Владимира Великого – на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха; ул. Академика Заболотного – на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул Крымской);

Читайте также: В Одессе экс-чиновница горсовета и строители украли 12 миллионов на ремонте детского центра

  • трамвайные пути на перекрестке Николаевской дороги и ул. 7-я Пересыпская;
  • ул. Семена Палия (вторая очередь);
  • ул. 28-й Бригады;
  • ул. Косвенная ул. (проезжая часть и тротуар на участке от ул. Розкидайловская до ул. Тараса Кузьмина);
  • ул. Столбовая 19/1 (остановка общественного транспорта ул. Иоганна Гена);
  • ул. Столбовая 19д (остановка общественного транспорта «завод ПРЕСМАШ»);
  • ул. Столбовая 26 (остановка общественного транспорта ул. Иоганна Гена);
  • ул. Академика Филатова, 20 (остановка общественного транспорта).

Городские власти рекомендуют водителям заранее учитывать возможные ограничения движения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

Перечень работ может корректироваться в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.

Ранее глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил о срыве сроков по укрытиям и программе «єВідновлення».

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме