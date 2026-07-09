Ключевые моменты:
- Дорожные работы пройдут сразу на нескольких улицах Одессы.
- Будут ремонтировать дороги, тротуары, остановки и трамвайные пути.
- Часть работ выполнят на проспектах Леси Украинки и Князя Владимира Великого.
- Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать возможные временные неудобства.
9 июля коммунальные службы Одессы продолжат ремонт дорог и элементов городской инфраструктуры в разных районах города.
В течение дня работы запланированы на следующих объектах:
- ул. Космонавтов;
- пр-т Леси Украинки (тротуар на участке от пр-т Леси Украинки до ул. Донорская; на участке от пер. Лунный до ул. Сегедская (нечетная сторона);
- тротуары и проезжая часть перекрестков и остановок общественного транспорта (просп. Князя Владимира Великого – на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха; ул. Академика Заболотного – на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул Крымской);
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- трамвайные пути на перекрестке Николаевской дороги и ул. 7-я Пересыпская;
- ул. Семена Палия (вторая очередь);
- ул. 28-й Бригады;
- ул. Косвенная ул. (проезжая часть и тротуар на участке от ул. Розкидайловская до ул. Тараса Кузьмина);
- ул. Столбовая 19/1 (остановка общественного транспорта ул. Иоганна Гена);
- ул. Столбовая 19д (остановка общественного транспорта «завод ПРЕСМАШ»);
- ул. Столбовая 26 (остановка общественного транспорта ул. Иоганна Гена);
- ул. Академика Филатова, 20 (остановка общественного транспорта).
Городские власти рекомендуют водителям заранее учитывать возможные ограничения движения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.
Перечень работ может корректироваться в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.
Ранее глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил о срыве сроков по укрытиям и программе «єВідновлення».