О бесхозном авто и коммунальном коллапсе

О том, как брошенный автомобиль стал причиной подтопления целого дома, вспоминает одесситка Елена. Причем помочь его жильцам не смогли ни полиция, ни спасатели.

— У нас во дворе на Сегедской прорвало канализационную трубу, — рассказывает девушка, — Залило весь двор. Люди писали тысячи жалоб и в коммунальные службы, и во множество других инстанций. Но устранить аварию оперативно оказалось невозможно по абсурдной причине. Чтобы отремонтировать трубу, нужно было убрать авто, припаркованное во дворе на том самом месте, где нужно было провести ремонтные работы.

Брошенная машина стояла здесь уже долгое время. Хозяина найти не могли найти не могли. Поэтому аварийщики разводили руками — помочь ничем не можем, вопрос с бесхозным авто решайте сами.

— Через неделю, когда воды уже было по колено, заливало подъезды и подвалы хрущевки, приехали полиция и ГСЧС. Выяснилось, что хозяин машины сейчас на фронте. Связались с его родными — но это вопрос не решило. Ни полицейские, ни спасатели ничем помочь не смогли — эвакуатор на помощь затопленным канализационными стоками жильцам не примчался, — иронизирует Елена. — В итоге толпа мужчин, живущих в нашем доме, просто руками подняла эту машину и перенесла ее, освободив место, необходимое для ремонта. Потом это авто стояло во дворе, наверное, еще месяц. Пока в ротацию не приехал хозяин и не отогнал ее оттуда.

«Нам повезло, что они не стоят на канализационном люке»

— В нашем дворе на улице Тополиной, где расположены дома 12, 14, 16, 10, 24 и другие, много авто, которыми долгое время не пользуются владельцы, — пишет нам житель дома по адресу Тополиная, 10, Алексей Масенко. — Да и найти владельцев нет возможности: или что-то случилось, или уехали, может, кто-то на фронте. А эти машины остались как памятники, к сожалению. Вот в последнее время шел ремонт покрытия — эти неубранные авто мешали ремонтным работам. Нам еще повезло, что они не стоят на каком-то люке канализационном. Кроме того, места для парковки также, получается, постоянно заняты. Это дополнительное неудобство — нет места где припарковаться, чтобы разгрузить машину, например, после похода в магазин или на базар. Но что делать с этим явлением, которое за время полномасштабного вторжения стало массовым, — не знаем. И куда обращаться за помощью — тоже.

Куда обращаться: городские службы эвакуацией не занимаются

Брошенных машин в Одессе — немало. Периодически одесситы, уставшие от созерцания ржавого металлолома в своем дворе, или те, кто претендует на паркоместо, занятое бесхозной машиной, обращаются в горсовет с просьбой эвакуировать брошенные авто. Но, к сожалению, по словам председателя транспортной комиссии Петра Обухова, такие обращения пока бессмысленны. На сегодняшний день эвакуацией брошенного транспорта в Одессе не занимается ни одна городская служба. Законной процедуры для этого в Украине не существует.

— Правда, у нас в Конституции написано, что частную собственность в определенных случаях можно взыскивать в соответствии с законом. Автомобили — это тоже частная собственность. Поэтому единственный правильный выход: чтобы Верховная Рада приняла закон, который бы легализовал подобное, — считает Петр.

Законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно порядка приобретения права собственности на бесхозные транспортные средства» был подан в Верховную Раду еще в 2023 году. Документ далек от совершенства — и, безусловно, нуждается в доработке. Но, как утверждает депутат, в Верховной Раде этот законопроект даже не рассматривали.

Как найти владельца или эвакуировать брошенный автомобиль?

На сегодня, согласно законодательству, пока у машины есть хозяин — а то, что он есть, принимается априори, — забирать ее с места парковки коммунальные службы не имеют права. Это квалифицируется как кража.

В горсовете нам подтвердили: такие вопросы — зона ответственности Нацполиции.

Но и полиция имеет право эвакуировать авто, только если оно припарковано с нарушением ПДД. А вот во дворах парковка вполне законна и разрешена для всех автовладельцев. Конечно, если хозяин не поставил свою машину на клумбу или рядом с мусорным контейнером. Поэтому никакие коммунальные коллапсы не заставят полицейских прикасаться к законно припаркованному авто.

И действительно, в полиции нам ответили, что если машина брошена во дворе, то эвакуировать ее законно только после решения суда о признании имущества бесхозным. Доказав отсутствие владельца машины, ее признают «находкой» — например, кого-нибудь из соседей. Полиция должна забрать авто на штрафплощадку. И если владелец не появится в течение полугода, его можно будет продать или сдать на металлолом.

Обратиться в суд по этому поводу может любой житель дома, в том числе и ОСМД.

Впрочем, данные владельца брошенного авто можно попробовать узнать через сервисный центр МВД. Ну а потом как-то с ним договориться.

Эвакуация «беспризорного» автомобиля, оставленного на улице, возможна, если он припаркован с нарушением ПДД. В этом случае полиция имеет право принимать решение самостоятельно. Перед этим полицейский обязан составить административный протокол на владельца машины. То есть — для начала его установить.

Опыт Киева и Львова: как решают проблему?

В целом в Одессе ситуация с эвакуацией «беспризорных» машин, мягко говоря, не самая оптимистичная. А вот в других городах эту проблему все же решают.

В Киеве, например, муниципалитет постановил признать старые бесхозные «раритеты» отходами. Составили список брошенных авто, собрали комиссию, занимающуюся утилизацией отходов. Но это все же не та процедура, которая должна быть, отмечает Петр Обухов. И главная сложность в том, что законодательно не определено, когда «заканчивается» автомобиль и «начинается» металлолом. Такая экспертиза не предусмотрена ни одним нормативным документом, который касался бы бесхозного мусора.

Во Львове приняли свои правила борьбы с «беспризорными» машинами. Здесь решили очистить город от брошенных авто, которые не эксплуатируются не менее месяца. Среди них те, что имеют признаки потери эксплуатационных возможностей — независимо от перспектив установить владельца. И те, которые не имеют владельца в соответствии с Единым государственным реестром транспортных средств. После составления специальной комиссией акта выявления заброшенного транспортного средства соответствующее уведомление размещают на лобовом стекле. Через месяц, если владелец не появляется, машину перемещают на специальную площадку Нацполиции. После уплаты стоимости услуг по хранению хозяин может ее вернуть. Если в течение шести месяцев со дня опубликования объявления о перемещении заброшенного авто о своих правах на него никто не заявит, оно может быть продано. А сумма выручки — внесена на специальный счет в банке.

Без штрафплощадки и эвакуатора: почему Одессе трудно перенять опыт других городов?

— Во Львове это работает. Но если будет какое-то сильное невезение, например они заберут машину, а хозяин потом найдется и подаст в суд, то будут большие проблемы, — отмечает Петр Обухов.

По мнению депутата, есть два пути решения ситуации: поговорить с нардепами, чтобы они все же протолкнули закон — и Петр собирается этим заняться, — или все же скопировать не совсем законные процедуры Киева или Львова.

Правда, воплотить в жизнь их опыт будет не так просто.

— Нам было бы некуда эти машины свозить, — признается Обухов, — Город должен построить для них штрафплощадку. Землю под нее мы выделили еще в прошлом году. Должны были сделать это в этом году, но денег нет. Поэтому отложили на следующий. К тому же два эвакуатора, которые нам подарили немцы, можно использовать далеко не во всех ситуациях. Они огромные, и в разложенном виде занимают почти три полосы движения. А еще их нельзя использовать под трамвайными или троллейбуснымипроводами. То есть нам желательно купить еще какой-то один эвакуатор — нормальный. Но покупать пока что не собираются.

Петр Обухов

А тем временем — действенный совет от автолюбителя: если «беспризорная» машина вам очень мешает, попросите друзей переместить ее в неположенное место. Тогда ее, пожалуй, заберут.

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