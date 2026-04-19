Ключевые моменты:

Петиции о замене памятника Пушкину не набрали необходимых 1000 голосов.

Идею установить бюст Дональда Трампа поддержал 41 человек, Антона Птушкина — 54.

Обсуждение судьбы памятника в центре Одессы продолжается.

Замена памятника Пушкину: как проголосовали одесситы

На сайте электронных петиций Одесского горсовета завершился сбор подписей под двумя обращениями, касающимися судьбы памятника российскому поэту Александру Пушкину.

Одна из инициатив предлагала заменить монумент на Приморском бульваре бюстом бывшего президента США Дональда Трампа. Автор петиции аргументировал идею тем, что Трамп является одной из самых известных фигур современной политики, а такой шаг мог бы вызвать общественную дискуссию. При этом сам памятник Пушкину предлагалось не демонтировать окончательно, а перенести в музей. Однако инициативу поддержал лишь 41 человек при необходимом минимуме в 1000 голосов.

Автор другой петиции предложил установить вместо Пушкина памятник украинскому режиссёру и тревел-блогеру Антону Птушкину, отметив его вклад в развитие документального кино и популяризацию туризма. Эта инициатива также не получила широкой поддержки — за неё проголосовали 54 человека.

Что будет с памятником Пушкину в центре Одессы

В то же время в городе продолжается сбор подписей ещё под двумя петициями. Одна из них предлагает символически «обменять» памятник Пушкину и скульптуры монумента «Основателям Одессы» на украинских пленных. Другая — установить на этом месте памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Памятник Пушкину на Приморском бульваре был установлен ещё в 1889 году на средства жителей города и долгое время считался частью исторического облика Одессы. Однако после начала полномасштабной войны отношение к таким объектам изменилось. Монумент неоднократно становился предметом споров, протестов и актов вандализма.

Сейчас памятник закрыт защитными конструкциями. Власти объясняют это необходимостью предотвратить повреждения на фоне продолжающихся общественных дискуссий о его дальнейшей судьбе.

