Суд ликвидировал «Измаильское пушкинское общество», признав его деятельность антиукраинской.

СБУ установила, что под видом изучения литературы организация продвигала среди школьников пророссийские нарративы.

Руководитель объединения оказался связан с партией «Русский блок», все имущество организации конфисковали в госбюджет.

Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации организации после получения официального письма от Службы безопасности Украины.

Объединение официально зарегистрировали в Измаиле еще в июне 1997 года. По документам организация декларировала изучение славянской культуры в Придунавье и популяризацию русской классической литературы. В частности, для местных школьников на базе общества организовали «Клуб юных пушкинистов».

Однако расследование СБУ показало, что под прикрытием культурной и просветительской деятельности организация распространяла пророссийские нарративы и разжигала ненависть к Украине, что в условиях полномасштабной войны создавало прямую угрозу национальной безопасности.

Спецслужбы также установили, что руководитель организации Игорь Андрианов имеет системные связи с пророссийскими структурами. В материалах дела указано, что он является соучредителем партии «Русский блок», движения «Русский союз Причерноморья» и «Русского движения Украины». Кроме того, Андрианов руководил пророссийским печатным изданием «Славянский союз» и имел отношение к местному аналогу «Антимайдана» – неформальному объединению «Оборона южного региона».

Изучив доказательства, суд признал деятельность «Измаильского пушкинского общества» антиукраинской, зафиксировал нарушение профильного законодательства об общественных объединениях и полностью прекратил работу организации.

