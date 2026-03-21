Ключевые моменты:

В Одессе открыли коммуникационный центр Службы 112 – четвертый в Украине, для южных регионов.

Строительство длилось год.

80 квалифицированных операторов, в том числе 7 ветеранов.

Одесса стала ключевым хабом

В Одессе официально приступил к работе новый коммуникационный центр Службы 112, который будет обслуживать южные регионы страны.

Стоит отметить, что строительство длилось около года. В результате центр оснащен 80 квалифицированными операторами, которые будут принимать экстренные вызовы. К слову, среди них семеро ветеранов войны: защитники, вернувшиеся из плена или раненые на фронте.

Чтобы сообщить о случившемся, не нужно помнить номера многих служб: просто звоните на 112, опишите ситуацию, и оператор мгновенно перенаправит запрос туда, где нужна помощь. Это критически экономит время, когда числятся секунды.

На линию 112 могут обращаться и люди с недостатками слуха или речи — операторы общаются на жестовом языке через видеосвязь.

Центр посетили Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко.

«Развитие Службы 112 – один из компонентов евроинтеграционного пути Украины. В рамках кредитного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком на строительство центров предусмотрено 40 млн евро. Благодарны партнерам за поддержку», — подчеркнула Свириденко.

За 2,5 года центры в Киеве, Львове и Днепре обработали более 11 миллионов звонков. В течение последних зим служба активно помогала с коммунальными проблемами, приняв более 100 тысяч обращений об отсутствии отопления, воды и электроэнергии.

Напомним, Одесской области будет выделено 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета в защиту критической инфраструктуры перед зимой. Денежные средства пойдут на укрепление энергетики, теплоснабжения и водоснабжения, чтобы сократить риски блекаутов и перебоев зимой.