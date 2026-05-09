Что такое мягкие окна — и чем они отличаются от обычных

Я монтирую их уже несколько лет подряд — в основном на террасах, в беседках и на летних площадках кафе в Одессе. И вот что действительно важно знать перед тем, как заказывать.

Мягкие окна (их еще называют ПВХ-шторами или прозрачными тентовыми шторами) — это прозрачные полотна из поливинилхлорида, которые натягиваются по периметру открытой или полуоткрытой конструкции и защищают от ветра, дождя, пыли и холода. Название «мягкие» — потому что материал гибкий, скручивается, снимается и устанавливается без инструментов.

В отличие от металлопластиковых или алюминиевых окон, мягкие ПВХ-шторы:

Не требуют жесткой рамы и сложного монтажа

Пропускают максимум естественного света без искажений

Легко снимаются на сезон и хранятся в рулоне

Монтируются на любую конструкцию: дерево, металл, бетон, кирпич

Стоят значительно дешевле классического остекления

Главное отличие от жесткого остекления: мягкие окна — это временная или сезонная защита, тогда как металлопластик — капитальное решение. У каждого варианта своя ниша.

Где устанавливают мягкие окна в Одессе — популярные объекты

Интересная статистика из моего опыта: примерно 6 из 10 заказов на мягкие окна в Одессе — это либо владельцы кафе и ресторанов, которые хотят продлить сезон работы летних террас, либо частные владельцы веранд и беседок. Еще 3 из 10 — склады, автомойки и СТО. И только 1 из 10 — что-то нестандартное.

Мягкие ПВХ-шторы подходят практически для любого открытого или полуоткрытого пространства:

Террасы и веранды частных домов и коттеджей

Беседки и зоны барбекю на дачных участках

Летние площадки ресторанов, кафе и баров — продлевают сезон на 2–3 месяца

Балконы нестандартной конфигурации, где металлопластик не подходит

Склады, автомойки, СТО, посты охраны — защита от пыли и осадков

Зимние сады, навесы над бассейнами, зоны отдыха

В Одессе особенно востребована защита от морского ветра и брызг. Это город, где открытая терраса без защиты становится некомфортной уже при умеренном ветре. Мягкие окна решают эту проблему на 80–90% — не как капитальная стена, но как очень эффективный щит.

Материалы для мягких окон: ПВХ-пленка и окантовка — что выбирать

Качество мягких ПВХ-штор определяется тремя составляющими: пленкой, окантовкой и фурнитурой. Разберем каждую.

ПВХ-пленка: Китай или Япония (Achilles)

Это основной материал — прозрачное полотно, через которое вы видите вид и пропускаете свет. На рынке есть два основных варианта:

Параметр Китайская пленка Японская Achilles Прозрачность через 2–3 года Желтеет, мутнеет Сохраняет прозрачность Морозостойкость До -15°C До -25°C, не трескается УФ-стойкость Средняя Высокая, не деградирует Срок службы 3–5 лет 7–10 лет Цена Ниже на 20–30% Выше, но оправдана

Мой опыт: если это постоянная конструкция на террасе или в кафе — берите Achilles. Переплата за материал окупается втрое более долгим сроком службы и отсутствием проблем с желтизной. Для сезонного дачного использования китайская пленка вполне приемлема.

Окантовка и фурнитура

По периметру полотна идет армированная тентовая ткань (производство Корея) — она защищает края от разрыва при натяжении и механических повреждений. Фурнитура — крепежные элементы из Польши, рассчитанные на многолетнюю нагрузку.

Обращайте внимание: дешевые варианты используют неармированную окантовку — она рвется на люверсах уже через сезон-два.

Типы крепления мягких окон — какой выбрать

Способ крепления влияет и на внешний вид, и на удобство использования, и на устойчивость к ветру. Три основных варианта:

Тип крепления Плюсы Минусы Люверсы Легко снимать/ставить, сезонное использование, дешевле Менее плотное прилегание при сильном ветре Стандартная скоба Жесткая фиксация, хорошо держит ветер Сложнее снимать на зиму Французская скоба Эстетично, возможность открывания полотна, аккуратный монтаж Дороже, более сложный монтаж

Для частных террас и беседок, где конструкцию убирают на зиму, — рекомендую люверсы. Для ресторанов и кафе, где шторы используются круглый год, — французскую скобу или стандартную скобу в зависимости от бюджета.

Сколько стоят мягкие окна в Одессе в 2026 году

Цена мягких ПВХ-штор рассчитывается за квадратный метр и зависит от типа пленки, окантовки и крепления. Ориентировочные цены для Одессы:

Комплектация Ориентировочная цена за м² Китайская пленка + люверсы от 600–900 грн/м² Китайская пленка + скоба от 900–1 200 грн/м² Achilles (Япония) + скоба/французская скоба от 1 200–1 800 грн/м² Монтаж (дополнительно) от 200–400 грн/м²

Важно: цена всегда рассчитывается индивидуально — зависит от размеров проемов, типа конструкции, количества углов и сложности монтажа. Стандартная беседка 3×3 м обходится ориентировочно в 7 000–12 000 грн под ключ.

Где заказать мягкие окна в Одессе под ключ

За последние годы спрос на мягкие ПВХ-шторы в Одессе стабильно растет — особенно среди владельцев ресторанов и кафе, которые хотят продлить сезон работы летних террас до октября-ноября и открывать их уже в марте.

Если вы ищете, где купить мягкие окна в Одессе с качественными материалами и гарантированным монтажом — обратите внимание на компании, которые предлагают: бесплатный замер, индивидуальное изготовление по вашим размерам и установку под ключ. Это снимает все вопросы по согласованию материалов и креплений.

Как заказать мягкие ПВХ-шторы — пошагово

Процесс проще, чем кажется. Вот как это происходит на практике:

Шаг 1: Сделайте фото конструкции и измерьте ширину и высоту каждого проема

Шаг 2: Отправьте размеры и фото — вам рассчитают стоимость и предложат варианты материалов

Шаг 3: Согласуйте комплектацию, тип крепления и детали монтажа

Шаг 4: Изготовление — 10–14 рабочих дней

Шаг 5: Доставка и монтаж — либо самовывоз, если устанавливаете самостоятельно

Важно: при заказе уточните, делаются ли вырезы под столбы, балки и углы — это стандартная услуга, но лучше зафиксировать ее в заказе. Нестандартные формы и углы изготавливаются так же, как и стандартные прямоугольники.

Как ухаживать за мягкими ПВХ-окнами — простые правила

Один из аргументов в пользу мягких штор — простота ухода. Никакого сложного обслуживания, как у металлопластиковых окон.

Чистите мягкой влажной тряпкой без агрессивных моющих средств — они разрушают ПВХ

Не используйте абразивы и губки с жесткой поверхностью — они оставляют царапины

На хранение (зима, межсезонье) сворачивайте полотно в рулон — не складывайте

Проверяйте люверсы и скобы раз в сезон — подтягивайте или заменяйте при износе

При длительном хранении не допускайте контакта с острыми предметами и химикатами

Правильный уход позволяет даже китайской пленке прослужить 5–6 лет, а Achilles — все 10+.

Часто задаваемые вопросы о мягких окнах в Одессе

Можно ли установить мягкие окна самостоятельно?

На люверсах — да, если есть готовые крепежные рейки. Но для стандартной и французской скобы лучше привлечь мастера: неправильное натяжение полотна приводит к неровному прилеганию и более быстрому износу краев. Монтаж в большинстве случаев занимает 2–4 часа и стоит относительно недорого.

Желтеет ли ПВХ-пленка через год?

Дешевая китайская пленка — да, начинает мутнеть уже через 2–3 года под одесским солнцем. Японская Achilles сохраняет прозрачность в течение всего срока службы благодаря УФ-стабилизаторам. Если прозрачность для вас критична — берите только Achilles.

Выдержат ли мягкие окна сильный ветер с моря?

При правильном монтаже и качественной фурнитуре — да, выдерживают порывы ветра до 15–20 м/с. Французская или стандартная скоба держит лучше, чем люверсы. Для открытых одесских террас у моря и на Фонтанке рекомендую скобу — ветер здесь сильнее и непредсказуемее.

Греют ли мягкие окна зимой?

Мягкие окна — это не теплоизоляция в классическом понимании. Они защищают от ветра и осадков, но не от мороза так же эффективно, как металлопластик. При температуре до -5°C на террасе будет значительно комфортнее, чем без защиты, — но это не заменяет полноценного утепления. Если цель — настоящее зимнее использование, лучше рассмотреть металлопластиковые или алюминиевые конструкции.

Сколько времени служат мягкие окна?

Китайская пленка при нормальном уходе — 4–6 лет. Японская Achilles — 7–10 лет. Окантовка и фурнитура при правильном монтаже служат весь срок полотна. Если выйдет из строя только пленка — ее можно заменить без замены всего крепления, что удешевляет обслуживание.

Как считается стоимость — за метр или за прозрачный проем?

Обычно расчет идет за квадратный метр готового изделия — то есть площадь полотна с окантовкой. Укажите ширину и высоту каждого проема, и вам посчитают точную сумму. Нестандартные формы (треугольные, с вырезами) считаются по максимальным габаритам.

Итог: когда стоит выбирать мягкие окна, а когда — нет

За годы работы я сформулировал четкий принцип: мягкие ПВХ-шторы — идеальный выбор, когда вам нужна защита без капитальной перестройки, есть желание сохранить открытость пространства и естественное освещение, либо конструкция сезонная.

Мягкие окна — правильное решение, если:

Нужно защитить террасу, беседку или кафе от ветра и дождя

Конструкция нестандартная или рама отсутствует

Хотите сохранить панорамный вид и максимум света

Бюджет ограничен или решение сезонное

Мягкие окна — не лучший выбор, если:

Нужна настоящая теплоизоляция на зиму (тогда — металлопластик)

Объект — это жилое помещение с постоянным отоплением

Ветер на объекте систематически превышает 25 м/с

Автор — Юлиан КАПРИШАНСКИЙ, мастер по монтажу окон и тентовых конструкций, Одесса. Стаж — 4 года. Материал подготовлен на основе личного опыта и реальных объектов в Одессе и Одесской области.