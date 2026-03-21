Одесской области выделят 582,3 млн. грн. из резервного фонда госбюджета в защиту критической инфраструктуры перед зимой.

Денежные средства пойдут на укрепление энергетики, теплоснабжения и водоснабжения, чтобы сократить риски блекаутов и перебоев зимой.

Горсовет Одессы оценивает потребность в 7 млрд. грн.

Выделят почти 600 млн грн из бюджета

В Украине идет реализация программы по укреплению ключевых объектов инфраструктуры. В частности, в Одесской области из резервного фонда госбюджета выделят 582,3 млн. грн. на подготовку к зиме. Эти средства будут направлены на защиту энергетики, теплоснабжения и водоснабжения.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, эти деньги позволят начать срочные работы по охране важных объектов, чтобы избежать сбоев в обеспечении электроэнергией, отоплением и водой зимой. Добавим, решение было принято на заседании в Одессе с участием представителей правительства и энергетиков.

На первый этап планов устойчивости регионов направлено 12,85 млрд грн. Часть из них пойдет на усиление энергосистем в регионах с повышенным риском.

Кстати, городские власти Одессы оценивают необходимые расходы на защиту критической инфраструктуры в 7 млрд грн. Это комплексные меры по защите энергетических и коммунальных объектов от атак и обеспечению бесперебойной работы города.

В мэрии планируется привлечь часть средств от международных партнеров через гранты и льготные кредиты.

Напомним, Одесса готовится к запуску электротранспорта: первые маршруты могут появиться уже в апреле. В мэрии говорят, что все зависит от стабильности электросетей и завершения ремонтов после атак.