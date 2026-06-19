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Врач-хирург из Одессы Михаил Сауляк стал призером конкурса «Share Your Best Case» на Европейском конгрессе микрохирургов EFSM-2026.

Этот конкурс проводится уже около 20 лет, и ежегодно со всего мира эксперты выбирают только пять сильнейших финалистов с уникальными медицинскими кейсами.

Кроме профессионального гранта на дальнейшее обучение, одессит привез домой символический флаг «Украина – Чехия» с подписью чешского лидера Петра Павела.

Одесский хирург Михаил Сауляк признан одним из лучших в мире

Врач обычной городской клинической больницы №10 Михаил Сауляк доказал, что украинская хирургическая школа способна конкурировать с топовыми мировыми клиниками.

На Европейском конгрессе микрохирургов EFSM-2026, который в этом году принимала Прага, Михаил Сауляк не просто попал в финальную пятерку, а уверенно взял «серебро», обойдя сильных коллег из ведущих стран мира.

Конкурс «Share Your Best Case» (Поделись своим лучшим кейсом) — это своеобразный «Оскар» для пластических и реконструктивных хирургов, который проводится уже два десятилетия. Попасть туда невероятно трудно: организаторы отсеивают сотни заявок со всей планеты и оставляют только 5 уникальных операций, авторы которых получают право выступить на большой сцене конгресса.

«Переживал ли я? Да. Или боялся? Нет. Потому что знаю, что со мной всегда поддержка семьи, людей и Бога.

Вместе с вами мы добыли в борьбе для нашей родной Украины второе место, и я очень этим горжусь, ведь соперники были действительно сильными», — говорит Михаил.

Награда от Петра Павела

Помимо признания коллег и громких аплодисментов зала, одесский врач возвращается домой с ценными трофеями. Первый — это специальный образовательный грант, который позволит Михаилу Сауляку пройти стажировку у топовых европейских хирургов и привезти новые технологии спасения людей в Одессу.

Вторым, очень эмоциональным и символичным подарком стал флаг «Украина – Чехия». На нем свой личный автограф и слова поддержки оставил Президент Чешской Республики Петр Павел.

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В Одессе отмечают, что такой успех на мировой арене во время войны — это лучшее доказательство высокого профессионализма наших медиков, которые ежедневно спасают жизни в экстремальных условиях.

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