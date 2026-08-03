Как известно, август в Одессе – это не только море, пляжи и толпы отдыхающих, но и горячая пора для тех, кто сдает жильё. А опытная одесская хозяйка своих квартирантов помнит лучше любого блокнота: по кофе, подаркам, январским визитам и даже по настроению!

– Але! Серафима Марковна? Здравствуйте. Это Тамара. Помните?

– Аааа, царица Тамара! Конечно помню.

– Ой как хорошо. Чего я к вам звоню…

– Ой не продолжайте. Вроде я не знаю, чего вы звоните в Одессу в августе месяце.

– Да, откуда вы всё знаете. Мы хотели приехать на недельку. У вас свободно?

– На недельку – это хорошо, это лучше, чем на три дня, это дороже. Напоминайте об себе.

– Так у вас свободно?

– Напоминаете об себе. Я же должна знать свободно или нет. Напоминайте.

– Ну мы приезжали…

– Это я понимаю, шо не приходили. Напоминайте. Шо вИ привозили? Кофе! А хороший или плохой? Ну да, чего я спрашиваю, конечно, хороший… Тааак. А шо разбили? Ничего… Тааак… А шо сломали? Ничего… Шо ж наводящего спросить. Ну вИ ж должны бИли оставить об сИбе впечатление. Может вИ с кем-то поругались? Нет… Подрались? Нет. Музыку громко танцевали? Нет. Шо ж за люди такие. Как же вас вспомнить. Может шо то вкусненькое приготовили? Шашлык! Ну да, меню как у всех. А какой купальник на вас был? Не было!!! Интересный факт. А когда вИ приезжали, я открыла блокнот, буду вас искать сначала с бЭлом списке, потом в черном. Када? В январе!!!!! А шо вИ делали в Одессе в январе? Сватали! Кого? Милочку! Боже мой, какие люди! Это ж вИ подарили сервиз Мадонна. Шо ж вИ скрываете такие достоинства! Конечно можно. С сервизом! А как же! Шо значит «по деньгам не обидем». Это не те цифры, шо мИня успокаивают. Значит так! Все берут по 150, я с вам, как со своих по 100. Но! Есть нюансы. 20 доплата за постель и 30 за коммуналку. Правильно!? Шоб мИне не обидно, и вам спокойно. Значит када вас ждать? С 10 по 17. Ждём. Шо привезти? Ну шо будете сами кушать, то и мИне нальёте. Хорошей дороги.

Марина ГАРНИК

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Отличного и бодрого старта недели! Заряжайтесь позитивом, не перегревайтесь на солнце и делитесь хорошим настроением с близкими. А «Одесская жизнь» продолжит держать вас в курсе всех событий любимого города.