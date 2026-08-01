И сегодня мы узнаем, почему семейный обед опаснее экстремального спорта, как правильно снимать боль в спине после «садо-терапии» на грядках, и кто на самом деле стал лучшим учеником года. Готовы? Тогда – вперед!

Семейный обед с родственниками – суровое испытание. И главное отличие от любых других экстремальных развлечений в том, что здесь никаких «стоп-слов» не предусмотрено!

Никакие выборы не сравнятся с той мощью, которую чувствует пушистый кот на руках у хозяина. Настоящая «власть в руках» выглядит именно так:

Единственный тест, который честно говорит: проблема не в гормонах, а в фастфуде:

Настоящая классика романтических отношений: ты надеешься на сказочного принца, а жизнь с иронией намекает, что слово на «п» и «ц» может оказаться совсем из другого лексикона.

Дачный сезон – это особый вид удовольствия, который всегда состоит из двух обязательных этапов:

Доска почета в учебных заведениях в наше время выглядит именно так. И надо признать: эти «ученики» действительно работают без отдыха, не прогуливают уроки и знают ответы абсолютно на все вопросы!

Кстати, напомним: исследования 11-классника из Одессы представят на главном аэрокосмическом форуме Европы.

Надеемся, наша подборка подарила вам заряд бодрости и хорошее настроение! Пусть эти выходные пройдут легко, уютно и без лишних забот. Наслаждайтесь последним месяцем лета, а «Одесская жизнь» продолжит делиться с вами самыми интересными новостями и добрым юмором!