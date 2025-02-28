Об этом сообщили в Одесской областной полиции и прокуратуре.

По данным следствия, основал «пирамиду» 28-летний житель Березовщины, который привлек к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года. Они основали общество общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии изменили на инвестиционную компанию «Vinex Тгаԁе». Не имея никаких лицензий или разрешений, аферисты благодаря активной рекламе убеждали людей вкладывать деньги в «перспективные» проекты.

На первых этапах вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и выгодности инвестиций. Это побуждало людей увеличивать свои взносы и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы схемы исчезли, оставив инвесторов с пустыми счетами.

На сегодня уже установлено 7 пострадавших, среди которых есть военные ВСУ, а убытки составляют более 200 тысяч долларов США. Общее количество пострадавших может превышать 200 человек.

Сейчас задержаны три человека. Им сообщено о подозрении в мошенничестве по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полицейские просят пострадавших вкладчиков в полицию по номерам:

спецлинии Нацполиции — 102;

райотдел полиции — (04877) 9 42 52;

киберполиции — (067) 910 35 29.

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