Новости Одессы и Одесской области

В Одессе накрыли колл-центр, где обучали грамотно разводить иностранцев

В Одессе накрыли колл-центр, где обучали грамотно разводить иностранцев

В Одессе разоблачен мошеннический колл-центр, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали украинцев и иностранцев. Задержаны 16 участников во главе с организатором.

Об этом сообщили в областной прокуратуре и полиции.

Мошеннический колл-центр организовал  уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров в законе.

Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего оцепления организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях.

Путем обмана они склоняли людей к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

«Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п», — рассказали в полиции.

Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс долл. США, из которого до 100 тыс долл.  уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс долл. США – на зарплаты. Лишь аренда помещения составляла 10 тыс долларов в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «отдел холодиков» и «отдел Тим-лидеров». Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал.

Штатная численность колл -центра составляла до 80 работников.

Правоохранители провели около 30 обысков. Изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т.д.

Сообщено о подозрении 3 руководителям и 14 участникам преступной организации по ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Потерпевших граждан полицейские устанавливают. Пока известно о трех.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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