«12 стульев» в одесской Музкомедии: мистика трагического фарса

В Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного — праздник: отгремели овациями первые два премьерных спектакля «12 стульев» по истинно бессмертному роману наших И.Ильфа и Е.Петрова. Музыка — А. Злотника, стихи — А.Вратарева.

Чем удивила зрителей одесская Музкомедия?

Зритель был в ожидании и нетерпении: много раз перечитанный роман, активно подаваемый в советские времена в качестве «советской сатиры», не раз экранизированный, с героями, которые, кажется, давно стали если не родными, то такими «близко знакомыми»… Что же нам «подаст» в этом смысле театр? Чем удивит?

А увиденное не просто удивляет, оно поражает, что называется — выстреливает. И дело не только в том, что огромная череда сюжетных поворотов как-то «умудрилась» вложиться в спектакль в двух действиях. Все оказалось глубже, а, точнее, трагичнее.

Подсказка нам дается еще перед спектаклем, жанр которого обозначен как мистический трагифарс.

Фарс — в каждой сцене. Равно как и сценические сюрпризы. Как натурально оживают ящики картотеки архивариуса Коробейникова! Встреча Кисы (Владимир Фролов, Андрей Мирошниченко) с бывшей возлюбленной сопровождается таким «душераздирающе-жасминовым» романсом, что даже Остап (Сергей Мильков, Денис Фалюта) в какой-то момент проникается всем происходящим.

Знойная женщина, мечта поэта (без «привычно-показательных» складок жира на талии) искренне тоскует по своему исчезнувшему «суслику» Бендеру. Девушка, слушающая «гаврилиаду» Ляписа — в показательном экстазе, и это ее новомодное «о, когнитивная экзистенция!» в качестве оценки «высокой поэзии» вызывает искренний хохот.

Ну разве можно все перечесть?!..

Когда смех замешан на слезах

Хохота много, и не быть его не может, уже просто потом, что и в самом деле смешно. И постоянно меняющаяся картинка заднего плана, все красочные спецэффекты — и еще одна подсказка, и очередной фарс с двойным дном, такой вот фокус-загадка: вы догадались, о чем это?

И обещанной мистики хватает. Появляется из ниоткуда и исчезает в никуда (прямо на глазах у зрителя!) призрак тещи предводителя дворянства. Поднятая рука «проваливающегося сквозь землю» отца Федора (Владимир Кондратьев) вообще заставляет вздрагивать…

О дрожи — не случайно. Надо же: такая знаменитая классика! А в постановке главного режиссера театра Владимира Подгородинского (он же — автор либретто) она зазвучала совершенно по-новому. И вот ведь как: происходит это совершенно незаметно. Потому как все идет «по правилам»: привычно появляется в городе Остап и привычно требуют у него мальчишки беспризорники десять копеек, и дворник от «кому и кобыла невеста» переходит к теме уехавшего барина.

И да, привычно потрошатся стулья героями, и обделенные старухи в богадельне поют хором, и Остап виртуозно обменивает украденное у супруги ситечко на очередное полукресло мастера Гамбса… И, и, и…

Вот только трагичен весь этот фарс, смех здесь густо замешан на слезах. И дело вовсе не только в том, что Киса вонзает нож в Бендера. Мы с вами ведь хорошо знаем, что Остап Ибрагимович остается жив и скоро пустится в новый путь за новым богатством.

Загадка спектакля «12 стульев» в ОАТМК

Вы только вглядитесь в последнюю сцену спектакля: Ипполит Матвеевич восседает на стуле, как на троне. А еще проще: его личным жизненным троном стал все тот же выпотрошенный стул. Бывший предводитель дворянства ободран во всех смыслах. И окружают Ипполита Матвеевича все те же призраки: теща, возлюбленная, «убитый» им Остап, «провалившийся» отец Федор.

И сам он — как призрак, и никто-никто из других «призраков» ничегошеньки в результате не получил. За исключением слишком поздно произошедшего у отца Федора озарения: «я душу продал за свечной заводик».

Да, собственно, и у всех остальных тоже все продано.

А моей личной «мистикой» так и осталась загадка спектакля «12 стульев» в ОАТМК: как же так получилось, что совершенно неожиданным стал такой знакомый сюжет, совершенно новыми получились такие известные герои? И как фразы, «куски», диалоги, которые знаешь наизусть, вдруг зазвучали-заиграли так, словно я услышала их в первый раз?

Волшебная сила истинного мастерства, не иначе…

Дирижер-постановщик и аранжировщик спектакля — Юрий Литовко;

художник-постановщик — Станислав Зайцев;

балетмейстер-постановщик — Виталий Кузнецов;

хормейстер-постановщик — Сергей Савенко;

художник по костюмам — Елена Лесникова.

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Фото Марии Котовой