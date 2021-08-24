Украинский театр открыли после реставрации премьерой и подписанием меморандума 

Почти шесть лет фасад здания Украинского театра им. Василько стоял в лесах. Много раз работы неожиданно начинались и также быстро затухали. И вот, в конце июня этого года вокруг театра снова забурлила жизнь. На этот все было серьезно – на улице появилась техника, а на лесах множество рабочих. В рекордные сроки – за два месяца, работы были завершены.

Директор театра, Юлия Пивоварова отмечает, что это прежде всего заслуга Сергея Гриневецкого, который, придя на должность председателя Областной администрации, в первом своем интервью пообещал закончить затянувшуюся реставрацию.

23 августа театр вместе с Юлией Пивоваровой, театр торжественно открыли Сергей Гриневецкий, Геннадий Труханов – мэр Одессы, председатель облсовета Григорий Диденко и писательница Мария Матиос. Отмечалось, что реставрацию провели в рамках президентской программы “Велике будівнцтво”.

Первые посетители увидели не только отреставрированный фасад, новые перила и пандус для колясок, но и обновленные стены внутри помещения, новую мраморную лестницу, которая ведет в Греческий зал. Зрители теперь будут смотреть спектакли в обновленном зале, в котором установлены новые комфортные кресла. Вечерний фасад театра украсила разноцветная подсветка, которая может весь вечер меняться, а может быть зафиксирована в каком либо цвете.

Конечно, есть и изменения, которые не видны обычному глазу. Так, крыша здания теперь оборудована системой таяния снега, обновлена система водостоков, старые окна заменены на новые, энергоэффективные. Продолжается ремонт в служебных помещениях.

Но и это еще не все. В этот день был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя драматическими театрами – Одесским и Ивано Франковским.

Теперь театры будут проводить обменные гастроли, “обмениваться” режиссерами, проводить различные совместные образовательные программы, акции и фестивали. И первый пример такого сотрудничества был тут же продемонстрирован. Спектакль “Сердце пополам” режиссера из Ивано-Франковска Алексея Гнатковского открыл обновленный театр.

Также во время торжественного открытия Геннадий Труханов сказал, что следующий на очереди – ТЮЗ.

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Фото Юлии Сущенко