Ключевые моменты:

В Одессе начинают новый литературный фестиваль PORT, который пройдет 30–31 августа 2025 года.

Организатор: ОО «Вышиванковый фестиваль» — команда с 16-летним опытом культурных событий.

Цель фестиваля: обновление культурного звучания Юга.

Организатор фестиваля — команда ОО «Вышиванковый фестиваль», которая уже более 16 лет проводит крупные культурные события в городе, в частности празднование Дня Независимости.

PORT имеет целью создать возможность для обновления культурного звучания Юга, сообщили в соцсетях фестиваля.

“Нашим стремлением является создание такой точки на побережье, которая стала бы смыслообразующим источником украинского Юга. Ведь наше побережье заслуживает того, чтобы быть литературным героем в современной украинской культуре», — отмечает программный директор фестиваля Андрей Хаецкий.

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На фестивале вас ждут:

отдых и встречи в книжной атмосфере;

знакомство с теми, кто творит современную украинскую культуру;

дискуссии , которые могут изменить представление о будущем Одессы и Юга;

музыка , родившаяся из поэзии;

крафтовые изделия от локальных мастеров;

долгожданные встречи, коктейли и разговоры без спешки.

К участию в PORT организаторы приглашают не только тех, кто давно следит за современной украинской литературой, но и тех, кто только начинает знакомство с ней.

“Наше желание — сделать событие в Одессе, где можно пообщаться и отдохнуть. Наша мечта — чтобы гости первого фестиваля в свое время написали замечательные тексты об Одессе и нашей с вами жизни”, — отметили организаторы.