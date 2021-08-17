Сердце пополам: в Украинском театре подготовили сильную премьеру

Вы когда нибудь видели, как рождается спектакль? Одесская жизнь предлагает вам посмотреть одним глазком на маленькое чудо – рождение нового произведения. Конечно, мы не перескажем вам сюжет. Как говорят сейчас, не будем спойлерить. Но завесу некоторых тайн приоткроем и с режиссером познакомим.

Идея открыть новый сезон премьерой родилась довольно спонтанно, говорит Алексей Гнатковский. На предложение директора театра Юлии Пивоваровой он ответил быстро – как раз сейчас, во время своего отпуска, режиссер смог выделить месяц на постановку. И несмотря на сжатые сроки, говорит он, времени на репетиции сейчас гораздо больше, потому что у актеров нет вечерних спектаклей.

Постановка основана на новеллах “Апокалипсис” и “12 служб”. Инсценировку Алексей делал сам, а Мария Матиос специально дописала недостающие сцены. В итоге вышли именно такие истории, которые режиссер хотел показать зрителям не только как художник, и не только в контексте Одессы, а и в разрезе современной истории Украины.

Спектакль о вере человеческой, вере в себя, в Бога и в то, что можно изменить. Это о том, что и один в поле может быть воином, когда ты можешь сделать невероятное. О человеке, который становится героем не потому, что он хочет этого, а потому, что он не может им не стать.

Формат спектакля – “зритель на сцене”. Именно он позволяет максимально погрузиться в происходящее, а актерам получить энергию зала. И действительно, даже на первой технической репетиции, где режиссер работает больше со светом, музыкой, постановщиками уже проглядываются эмоционально сильные моменты, актеры их улавливают и стараются зафиксировать это состояние “здесь и сейчас”, чтобы потом передать зрителю.

В спектакле задействованы актёры разных поколений “васильковцев”. Это и народный артист Анатолий Дриженко и Павел Шмарев, заслуженный артист Украины; актеры, которые пришли работать в театр совсем недавно – Катерина Сударева, Диана Каландаришвили, для которой роль Эстер – дебютная в нашем театре (актриса много лет проработала в Сумском драматическом театре), Юрий Оноприйко. И, конечно, все те, кто уже хорошо знаком одесскому зрителю: Мария Деменко, Ирина Бессараб, Сергей Ярый, Давид Дудучава, Виктория Головко, Наталья Шевченко, Галина Кобзарь-Слободенюк, Елена Головина, Алла Бродская, Татьяна Глущенко, Юлия Харчук, Олег Карпенко, Анатолий Головань, Денис Гранчак.

В театре очень хорошая база, основа. Это я про актеров старшего поколения, говорит режиссер, – Очень приятные, мудрые и профессиональные люди. А сейчас пришла новая волна, которая дополняет этот костяк. Я чувствую в них большой потенциал, потому что, во-первых, у людей есть цель, а во-вторых, средства для реализации.

Постановочная группа смешанная, так как в команду введен саунд-видео дизайнер из Национального драматического театра имени Франка Александр Кришталь, а художница – Юлия Заулична работает в Одесском украинском театре. В то же время она активно сотрудничает и с другими театрами страны, в том числе и с Ивано-Франковским драмтеатром. Музыку написал молодой украинский композитор Тарас Лука, который теперь также стал частью коллектива одесского украинского театра. Он замешал церковные православные и иудейские песнопения, добавил карпатских и… шумерских мотивов. А некоторые напевы были исполнены актрисами театра.

К слову, режиссер спектакля, Алексей Гнатковский, сам является актером Ивано-Франковского драматического театра. Свой путь режиссера он начал в 2017 году со спектакля “На западном фронте без перемен”. Тем не менее, даже в своей дебютной режиссерской работе он не был новичком. Ранее он часто ассистировал Ростиславу Держипильскому, главному режиссеру Ивано-Франковского театра. Именно его Алексей и называет своим главным мастером. Вторым учителем для Гнатковского стала Наталия Половинка.

Мой актерский опыт мне помогает, потому что я понимаю актера изнутри. Мне порой бывает легче объяснить какие-то приемы. Я понимаю, что вызывает у актера некий протест, или наоборот, как сделать лучше, чтобы было понятнее и практичнее. Театр рождается здесь и сейчас и он очень живой. И мне очень нравятся актеры, которые мыслят как режиссеры, которым небезразличен этот процесс рождения.

Алексей Гнатковский любит литовский театр, работы уже ушедшего режиссера Някрошюса, ищет вдохновение в работах Кастеллуччи. А еще ему нравится театр открытый, где между актерами и зрителями нет барьеров и между ними происходит общение. Это уже другая зона, другой театр, говорит режиссер.

Какой театр Алексей покажет одесситам мы узнаем совсем скоро, в день премьеры, 23 и 25 августа.

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Фото Юлии Сущенко, Александра Синельникова, Ивана Страхова