В Одессе собираются спилить 2 тыс. деревьев

«Горзелентрест» обследовал 20 тысяч деревьев в Одессе. Проверка показала, что 2 тысячи из них аварийные и их необходимо удалить.

Об этом сообщает издание «Лоция».

Зачем в Одессе спилят 2 тычячи деревьев

Информация о том, что Одесса может лишиться тысяч деревьев, прозвучала во время заседания комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Одесского городского совета.

Специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» провели обследование и опись двух десятков тысяч одесских деревьев. Результаты обследования показали, что каждое десятое дерево аварийное. Есть большая угроза, что такое дерево может упасть и нанести ущерб как имуществу одесситов, так и здоровью, а то и угрожать жизни.

Такие деревья подлежат удалению. Или, по-простому – их с пилят. Работы по массовой чистке зеленых насаждений запланированы на 2022 год. Пилить их будут уже в следующем году.

В этом же году коммунальщики заняты формовочной обрезкой деревьев. Ей подвергнут около 2 тысяч деревьев на 16 улицах центра и Молдаванки.

Отчасти это связано с реконструкцией систем уличного освещения. В городе меняют лампы на новые, экономичные, кое-где устанавливают новые опоры.

В Одессе высадят деревья

Но в Одессе не только пилят деревья. Так, уже в этом году в городе запланировали посадить около 2,3 деревьев и кустарников:

акации;

можжевельник;

платаны;

клены;

грабы;

другие породы.

Ранее мы сообщали о том, что рабочие коммунального предприятия «Горзелентрест» начали обрезку деревьев на улице Лейтенанта Шмидта.

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