В Одессе собираются спилить 2 тыс. деревьев

«Горзелентрест» обследовал 20 тысяч деревьев в Одессе. Проверка показала, что 2 тысячи из них аварийные и их необходимо удалить.
Об этом сообщает издание «Лоция».
Зачем в Одессе спилят 2 тычячи деревьев
Информация о том, что Одесса может лишиться тысяч деревьев, прозвучала во время заседания комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Одесского городского совета.
Специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» провели обследование и опись двух десятков тысяч одесских деревьев. Результаты обследования показали, что каждое десятое дерево аварийное. Есть большая угроза, что такое дерево может упасть и нанести ущерб как имуществу одесситов, так и здоровью, а то и угрожать жизни.
Такие деревья подлежат удалению. Или, по-простому – их с пилят. Работы по массовой чистке зеленых насаждений запланированы на 2022 год. Пилить их будут уже в следующем году.
В этом же году коммунальщики заняты формовочной обрезкой деревьев. Ей подвергнут около 2 тысяч деревьев на 16 улицах центра и Молдаванки.
Отчасти это связано с реконструкцией систем уличного освещения. В городе меняют лампы на новые, экономичные, кое-где устанавливают новые опоры.
В Одессе высадят деревья
Но в Одессе не только пилят деревья. Так, уже в этом году в городе запланировали посадить около 2,3 деревьев и кустарников:
- акации;
- можжевельник;
- платаны;
- клены;
- грабы;
- другие породы.
Ранее мы сообщали о том, что рабочие коммунального предприятия «Горзелентрест» начали обрезку деревьев на улице Лейтенанта Шмидта.
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