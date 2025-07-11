Состоятся сразу три события, и, как обещают организаторы из Альянс Франсез, каждое подарит посетителям своё неповторимое настроение. Их объединяет уникальность города проведения и то, что все мероприятия будут проходить под открытым небом.
12 июля в 18:00 в Ботаническом саду ОНУ им. И.И. Мечникова состоится концерт-открытие «Bonjour, France!»
Играют: флейта — Анна Суханова, виолончель — Артём Калуцкий, фортепиано — Алла Катуна, вокал — Антонина Левенчинская и Дарья Ерёменко.
В программе — музыка, которая пахнет любовью, свободой, кино и Францией. Также состоится дегустация авторских вин от my Wine by Eduard Gorodetsky среди растений.
Читайте также: Театральный бум и путешествие во Францию: топ-5 событий Одессы 11–13 июля
13 июля в 18:30 во дворе UNION состоится летняя французская вечеринка под открытым небом. Там будут звучать живые французские хиты, фортепианный перформанс от группы Odesa Combo и пианиста George Kozhuhar. Хотите почувствовать атмосферу Монмартра — приходите!
Вход свободный.
Также по теме: Французский шарм, утренние фортепианные мелодии и кино: афиша событий 11–13 июля в Одессе
Финальный гала-концерт состоится 19 июля в Городском саду, «Ротонда». Его девиз — «Искусство, которое объединяет».
Вход свободный
Не забудьте добавить во внешний вид французский акцент — шляпку, берет, шарфик — или просто улыбку со словом bonsoir (бонжур)!
Программа может дополняться.
Детали и регистрация на 12 июля: http://bio.link/fromcats
Справки по телефонам:
- +38 (067) 418 10 72
- +38 (063) 201 95 12
Организаторы:
Alliance Française Odessa / Альянс Франсез Одесса
KGroup Music Art Promo; Ботанический сад ОНУ; Агентство Teffimodels;
Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга ОГС; Прогрессивные люди и организации.