Состоятся сразу три события, и, как обещают организаторы из Альянс Франсез, каждое подарит посетителям своё неповторимое настроение. Их объединяет уникальность города проведения и то, что все мероприятия будут проходить под открытым небом.

12 июля в 18:00 в Ботаническом саду ОНУ им. И.И. Мечникова состоится концерт-открытие «Bonjour, France!»

Играют: флейта — Анна Суханова, виолончель — Артём Калуцкий, фортепиано — Алла Катуна, вокал — Антонина Левенчинская и Дарья Ерёменко.

В программе — музыка, которая пахнет любовью, свободой, кино и Францией. Также состоится дегустация авторских вин от my Wine by Eduard Gorodetsky среди растений.

13 июля в 18:30 во дворе UNION состоится летняя французская вечеринка под открытым небом. Там будут звучать живые французские хиты, фортепианный перформанс от группы Odesa Combo и пианиста George Kozhuhar. Хотите почувствовать атмосферу Монмартра — приходите!

Вход свободный.

Финальный гала-концерт состоится 19 июля в Городском саду, «Ротонда». Его девиз — «Искусство, которое объединяет».

Вход свободный

Не забудьте добавить во внешний вид французский акцент — шляпку, берет, шарфик — или просто улыбку со словом bonsoir (бонжур)!

Программа может дополняться.

Детали и регистрация на 12 июля: http://bio.link/fromcats

Справки по телефонам:

+38 (067) 418 10 72

+38 (063) 201 95 12

Организаторы:

Alliance Française Odessa / Альянс Франсез Одесса

KGroup Music Art Promo; Ботанический сад ОНУ; Агентство Teffimodels;

Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга ОГС; Прогрессивные люди и организации.