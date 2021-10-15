Темная сторона Одессы: под знаком блэкаута

Если вы, как и я, живете где-то в районе Украинского театра, то такое еще недавно «не наше» понятие, как «блэкаут», вошло в ваш обиход ничуть не хуже, чем тот же «локдаун». В общем, я о создании нам «темной», как вы поняли.

Я не о том, как вдруг на несколько часов исчезает свет, ну типа «что-то там случилось». Я о том, когда этого самого света нет с раннего утра до позднего вечера. И так довольно часто — начиная с конца августа.

Вот и работай удаленно, и переживай «за тот холодильник» и все прочие блага цивилизации, которых ты сразу же лишаешься, и вообще — живи, как хочешь.

«Хавку пришлось выкинуть», «фонарь сгорел, иду за свечами», «мобильник сел, а мне позвонить надо», «будем дорогу перекрывать» — вот только небольшой набор из того, что я слышу в нашем дворе после очередной «затяжной темной» (передано мной в очень и очень смягченном варианте).

И вот ведь что тут скажешь? В смысле — кому предъявлять претензии? Все ведь чинно-благородно. Заходишь в Интернет и в очередной раз видишь, что снова не будет подачи электро­энергии. С шести утра до одиннадцати вечера. То есть предупредили, а значит — будь готов и молчи в тряпочку.

Через неделю опять заходишь в Интернет — снова «будь готов». Приложение «Блэкаут» скачала, чтобы быть готовой к неожиданностям. Теперь с него день начинаю. Уже привыкла.

В самом начале октября нас снова предупредили: ожидайте блэкаут. С шести утра до одиннадцати вечера.

Привычно схватила ноутбук со всеми проводами, снова позвонила друзьям: «Приютите в очередной раз. Поработать надо!». Приютили. Тоже уже привыкли к моим «темным».

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В одиннадцать вечера «просветления» не наступило. В двенадцать — тоже. И в час ночи все еще продолжался сплошной блэкаут. В два часа я уснула. Кстати, о такой затяжной темной никто как раз уже не предупреждал.

А что ДТЭК?

«В центральной части города Одесса проводится реконструкция устаревшего оборудования распределительного пункта «Садовый». Эта модернизация позволит в дальнейшем стабильно поставлять электроэнергию в дома наших клиентов, проживающих на улицах Дворянская, Пастера, Ольгиевская, Нежинская. 1.10.2021 наши специалисты проводили работы по замене оборудования первой секции шин… Закончить работы планировали до 23.00. К сожалению, в запланированное время восстановить электроснабжение не удалось…».

И вот еще что. Есть там и такие слова (в душу запали): «Все, что мы делаем, делаем с заботой о вас».

Конечно, с заботой! Ну вот сами посудите: когда на следующее после «темной» утро я потянулась к выключателю и «получила» свет, то подивилась ему, как чуду. Я на свою горящую люстру смотрела, как крестьяне на лампочку Ильича на известном фото 20-х годов (прошлого века, не этого). Подарить такую радость после столь затяжной темной — это ли не истинная забота?!

Кстати, а когда в очередной раз? Что там вещает приложение «Блэкаут»?

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