Ключевые моменты:

Барсук заблудился во дворе Измаила из-за громких звуков войны.

Реабилитация на станции Измаильской юных натуралистов.

Не первый случай: раньше вернули кошек, сыпуху и эхо.

Дикие животные ищут спасения

Эколог НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев сообщил, что в Измаиле специалисты реабилитировали барсука обыкновенного, который из-за громких звуков войны забрел в человеческий двор, и вернули его в природную среду.

В общем, перепуганное животное передали на Измаильскую станцию ​​юных естествоиспытателей, где команда под руководством Людмилы Филобок обеспечила условия для полного восстановления. Затем барсука забрали специалисты по охране природы и перевезли в зону неподалеку от нацпарка «Тузловские лиманы», где выпустили на свободу.

Следует отметить, что это не единичный случай. Ведь раньше на той же станции успешно вернули в природу диких кошек, сыпуху и камышового луня.

Из-за войны дикие животные все чаще убегают из своих жилищ и оказываются возле людей. Реабилитация и возвращение в дикую природу — ключевой шаг для сохранения фауны региона.

