Ключевые моменты:

На период нереста в Одесской области действуют ограничения на рыбалку.

Разрешена только любительская ловля с берега одной удочкой.

Штрафы – от 34 до 680 грн, плюс компенсация за каждую незаконно выловленную рыбу.

За существенный ущерб предусмотрена уголовная ответственность – штраф или до трех лет ограничения свободы.

Как сообщают в ведомстве, весна – это период восстановления водных биоресурсов. Чтобы рыба могла беспрепятственно отложить икру, государство устанавливает строгие правила. Конкретные сроки запрета для каждой реки, лимана или водохранилища области ежегодно определяет Госрыбагентство отдельными приказами, поэтому рыбакам советуют проверять актуальные даты перед выездом на водоем.

Что запрещено во время нереста:

промышленный вылов рыбы;

рыбалка с лодок и любых плавсредств;

использование сетей и других браконьерских орудий лова;

рыбалка в заповедных зонах и местах массового нереста.

Что разрешено:

Любительское рыболовство допускается исключительно с берега на одну удочку с ограниченным количеством крючков.

Наказание для нарушителей

За несоблюдение правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административный штраф составляет от 34 до 170 грн, а за грубые нарушения – до 680 грн. Однако основную сумму взыскания составляют убытки: за каждую незаконно выловленную рыбину придется заплатить компенсацию, которая может достигать нескольких тысяч гривен.

В случаях, если браконьерство нанесло существенный ущерб природе, виновному грозит уголовная ответственность – штраф от 17 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

