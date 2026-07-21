Ключевые моменты:
- Каракурты обитают в Одесской области и могут встречаться возле жилья.
- Укус «черной вдовы» опасен и требует немедленного обращения к врачу.
- Специалисты советуют соблюдать простые меры предосторожности.
Почему каракурт опасен
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» напомнили, что каракурт (Latrodectus tredecimguttatus), известный также как «черная вдова», считается одним из самых опасных пауков Украины.
По словам специалистов, его яд поражает нервную систему и может вызвать тяжелое отравление организма. По токсичности он примерно в 50 раз сильнее яда тарантула.
Самка каракурта имеет бархатисто-черную окраску и достигает около двух сантиметров в длину. Самцы значительно меньше и после спаривания нередко становятся добычей самки, из-за чего паук и получил свое известное название.
Где можно встретить каракурта
Чаще всего каракурты селятся среди сухой травы, сорняков и разреженной растительности, где плетут свои гнезда.
Специалисты подчеркивают: каракурты не нападают на человека первыми. Большинство укусов происходит случайно – когда человек надевает обувь, в которой спрятался паук, или касается места его обитания.
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Что делать при укусе каракурта
После укуса сначала может появиться небольшое красное пятно. Однако уже через 15-30 минут возможны сильная жгучая боль, судороги, боль в животе, обильное потоотделение, затрудненное дыхание и нарушения работы сердца.
При появлении таких симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Как защититься
Чтобы снизить риск встречи с каракуртом, специалисты рекомендуют:
- работать в саду и на огороде только в закрытой одежде и перчатках;
- перед тем как обуваться, осматривать обувь;
- проверять одежду, палатки и спальные мешки, если они лежали на земле;
- не трогать пауков и их паутину;
- избегать густых зарослей сухой травы и сорняков;
- регулярно убирать сухую растительность и мусор на придомовой территории.
В Нацпарке также напомнили, что специальная противокаракуртовая сыворотка есть не всегда, поэтому лучшая защита – внимательность и соблюдение правил безопасности.
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Автор фото: Александр Бронсков