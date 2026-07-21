Ключевые моменты:

Каракурты обитают в Одесской области и могут встречаться возле жилья.

Укус «черной вдовы» опасен и требует немедленного обращения к врачу.

Специалисты советуют соблюдать простые меры предосторожности.

Почему каракурт опасен

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» напомнили, что каракурт (Latrodectus tredecimguttatus), известный также как «черная вдова», считается одним из самых опасных пауков Украины.

По словам специалистов, его яд поражает нервную систему и может вызвать тяжелое отравление организма. По токсичности он примерно в 50 раз сильнее яда тарантула.

Самка каракурта имеет бархатисто-черную окраску и достигает около двух сантиметров в длину. Самцы значительно меньше и после спаривания нередко становятся добычей самки, из-за чего паук и получил свое известное название.

Где можно встретить каракурта

Чаще всего каракурты селятся среди сухой травы, сорняков и разреженной растительности, где плетут свои гнезда.

Специалисты подчеркивают: каракурты не нападают на человека первыми. Большинство укусов происходит случайно – когда человек надевает обувь, в которой спрятался паук, или касается места его обитания.

Что делать при укусе каракурта

После укуса сначала может появиться небольшое красное пятно. Однако уже через 15-30 минут возможны сильная жгучая боль, судороги, боль в животе, обильное потоотделение, затрудненное дыхание и нарушения работы сердца.

При появлении таких симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Как защититься

Чтобы снизить риск встречи с каракуртом, специалисты рекомендуют:

работать в саду и на огороде только в закрытой одежде и перчатках;

перед тем как обуваться, осматривать обувь;

проверять одежду, палатки и спальные мешки, если они лежали на земле;

не трогать пауков и их паутину;

избегать густых зарослей сухой травы и сорняков;

регулярно убирать сухую растительность и мусор на придомовой территории.

В Нацпарке также напомнили, что специальная противокаракуртовая сыворотка есть не всегда, поэтому лучшая защита – внимательность и соблюдение правил безопасности.

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Автор фото: Александр Бронсков