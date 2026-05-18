Ключевые моменты:

Иван Русев заявил о массовой гибели дельфинов и рыбы в Азовском море.

Побережье оккупированных Мариуполя, Урзуфа и Бердянска усеяны мертвыми морскими животными.

Число погибших дельфинов уже вдвое превышает прошлогодние показатели.

Причиной называют загрязнение моря мазутом, нефтепродуктами, химикатами и стоками.

Эколог назвал ситуацию очередным проявлением экоцида со стороны российских окупантов.

Азовское море усеяно мертвыми дельфинами

Одесский эколог Иван Русев сообщил о критической ситуации в Азовском море, где в последнее время фиксируется массовая гибель дельфинов и рыбы. По его словам, побережья временно оккупированных Мариуполя, Урзуфа, Бердянска и других населенных пунктов усеяны труппами морских млекопитающих.

Русев подчеркнул, что речь идет об очередном проявлении экоцида со стороны российских оккупантов. По данным Центра изучения оккупации, количество выбросивших на берег дельфинов уже вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

По мнению эколога, причиной экологической катастрофы стало масштабное загрязнение Азовское море нефтепродуктами, мазутом, химическими соединениями и неочищенными канализационными стоками, которые, по его словам, оккупационные власти массово сбрасывают в акваторию.

«Экологическое состояние Азова стремительно ухудшается, а уникальная морская экосистема оказалась на грани уничтожения», — подчеркнул Иван Русев.

Эколог также предостерег, что без немедленного реагирования последствия для биоразнообразия региона могут оказаться необратимыми.

Напомним, Одесская область и юг Украины стремительно теряют уникальные степи, лиманы и морское побережье. Ведь под риском исчезновения оказались степные животные, розовые фламинго, пеликаны, дельфины и осетровые рыбы.