Ключевые моменты:

В Одессе продолжают ощущаться запах гари и задымление.

Экологи ежедневно проверяют качество атмосферного воздуха.

Концентрация отдельных загрязняющих веществ повышена, но остается в пределах нормы.

Мониторинг будет продолжаться до полной ликвидации пожара.

По информации ЖКС Одессы, причиной задымления остается тление болотной растительности на полях орошения, которое продолжается уже четвертые сутки.

С 21 июля специалисты КП «Муниципальный центр экологической безопасности» ежедневно проводят мониторинг атмосферного воздуха в разных районах города.

«По результатам измерений за 21-23 июля зафиксировано повышение концентрации отдельных загрязняющих веществ по сравнению с обычными показателями. Однако все значения остаются в пределах предельно допустимых концентраций, установленных санитарными нормами», – отмечается в сообщении.

Во время мониторинга специалисты контролируют содержание сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и аммиака.

Ежедневные проверки будут продолжаться до полной ликвидации пожара на полях орошения.

Напомним, с ночи 21 июля жители разных районов Одессы жалуются на сильный запах гари. По информации ГСЧС, запах дыма связан с пожаром на полях орошения.