Ключевые моменты:

В Березовском районе Одесской области пьяное застолье родственников закончилось дракой и взрывом боевой гранаты во дворе дома.

От осколков пострадали две женщины.

26-летнего подрывника задержали, суд уже отправил его в СИЗО без права на залог.

Об инциденте рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Все произошло в одном из сел Знаменской громады. 26-летний парень пришел в гости к брату своей жены. За рюмкой мужчины разругались, слово за слово – и завязалась драка. Обиженный гость ушел домой, но не для того, чтобы лечь спать: парень взял осколочную гранату и вернулся мстить. В это время во дворе дома находились сам хозяин, его 65-летняя мать и 36-летняя сожительница. Мститель просто швырнул гранату к ним во двор и прогремел взрыв. Оглушительный грохот услышала соседка, которая тут же вызвала полицию.

Основной удар приняли на себя женщины. Обе получили осколочные ранения, но, к счастью, травмы оказались не смертельными – врачи скорой оказали им помощь прямо на месте, ложиться в больницу не пришлось. Сам взрыв знатно разнес двор: осколками посекло стены дома, выбило окна и повредило хозяйственную постройку.

Также напомним, что сегодня днем российский ударный дрон атаковал частный сектор в Одесском районе, разрушив жилой дом. Пострадала пожилая сурпжеская пара, женщину госпитализировали.

На место ЧП сразу съехались полиция, взрывотехники, кинологи и спасатели. Осколки боеприпаса собрали и отправили на экспертизу.

Самого подрывника быстро скрутили. За жесткое хулиганство с оружием парню светит от 3 до 7 лет за решеткой. Суд церемониться не стал и сразу отправил его в СИЗО – выйти под залог у него не получится.

Расследование дела сейчас контролирует Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержали девять участников организованной группы, подозреваемых в незаконном содержании людей, пытках и принуждении к мобилизации.