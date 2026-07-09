Смертельна ДТП на трасі Одеса – Київ: маршрутка зіткнулася з фурою

Ключевые моменты:

  • ДТП произошло возле села Одаи Березовского района.
  • Столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes и грузовик MAN.
  • По предварительным данным, погиб один человек, пятеро пострадали.
  • В маршрутке находились 15 пассажиров и водитель.
  • Движение в сторону Одессы частично ограничено.

Утром 9 июля на автодороге Одесса – Киев возле села Одаи Ширяевской громады Березовского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в областном управлении полиции, предварительно установлено, что столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, выполнявший частные пассажирские перевозки.

По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель.

В результате аварии, по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро травмированы.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Из-за аварии движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута.

Новость обновлена:

Первоначально в соцсетях сообщалось о перевернувшемся автобусе. Позже полиция уточнила, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем.

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