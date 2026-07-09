Ключевые моменты:
- ДТП произошло возле села Одаи Березовского района.
- Столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes и грузовик MAN.
- По предварительным данным, погиб один человек, пятеро пострадали.
- В маршрутке находились 15 пассажиров и водитель.
- Движение в сторону Одессы частично ограничено.
Утром 9 июля на автодороге Одесса – Киев возле села Одаи Ширяевской громады Березовского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в областном управлении полиции, предварительно установлено, что столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, выполнявший частные пассажирские перевозки.
По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель.
В результате аварии, по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро травмированы.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Из-за аварии движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута.
Новость обновлена:
Первоначально в соцсетях сообщалось о перевернувшемся автобусе. Позже полиция уточнила, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем.