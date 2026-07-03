Ключевые моменты:

Организатором схемы оказался инспектор пограничной службы, который привлек к делу своего отца.

Через этот канал за границу успели выехать почти полторы сотни мужчин.

Подозреваемого задержали с поличным во время передачи очередных 6000 долларов от нового «клиента».

Схема выезда моряков за границу в Одесской области

Как сообщили в полиции Одесской области, предприимчивый пограничник решил построить бизнес на желании мужчин уехать из страны. Но в одиночку провернуть такое сложно, поэтому он собрал целую команду. Главным помощником стал его собственный отец — директор крюинговой компании. Также в дело взяли морских агентов и работников других профильных фирм, у которых был доступ к оформлению документов.

Схема работала просто. «Клиентам» делали полный пакет фальшивых документов: морские сертификаты, фиктивные трудовые контракты и включали их в списки экипажей (судовые роли). В итоге мужчины, которые в жизни не ходили в море, официально становились «мотористами» или другими членами экипажа речных судов и спокойно пересекали границу. За такой билет на волю организаторы брали по 7300 долларов с человека.

По данным полиции, этой услугой успели воспользоваться 147 мужчин призывного возраста.

Задержание организатора и обыски ГБР в Измаиле

Задержали организатора с поличным в Измаиле. Он как раз встречался с очередным военнообязанным и забирал у него транш в 6000 долларов. За эти деньги парня должны были посадить на судно под видом моториста. Еще двоих «клиентов», которые уже паковали чемоданы и готовились выехать по этой же схеме, оперативники успели остановить.

В тот же день силовики устроили массовую облаву и провели 13 обысков, в результате которых изъяты доказательства — телефоны, компьютеры, печати, черновики, списки экипажей и кучу липовых морских контрактов.

Главному организатору уже сообщили о подозрении за незаконную переправку людей через границу и злоупотребление влиянием. Суд отправил его под стражу, но оставил лазейку — выйти на свободу можно, если внести залог в размере 2,6 миллиона гривен.

Дело передали в ГБР, а следователи сейчас активно допрашивают остальных участников «семейного бизнеса».

Напомним, в Одессе раскрыли новые факты коррупции среди руководства одного из городских жилищно-коммунальных сервисов (ЖКС). Ранее разоблаченные чиновники, организовавшие масштабную схему с «мертвыми душами», подозреваются в присвоении еще более 2 миллионов гривен государственных средств.