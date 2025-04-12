В полиции напомнили: в пятницу, 11 апреля, около 20 часов на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве в одной из квартир на улице Героев Обороны Одессы.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что накануне 36-летний местный житель познакомился на улице с 37-летним уроженцем другой области и пригласил его домой, узнав, что ему негде переночевать. В квартире, где одессит проживает с 19-летней гражданской женой, гость достал гранату, которую принес с собой, и выдернул чеку.

Сожители успели выбежать из дома до того, как раздался взрыв, а взрыватель травмировал ногу.

Во время проверки жилья на наличие взрывоопасных предметов полицейские изъяли с места происшествия фрагменты предварительно противопехотной обломочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия. Из направили на экспертизу.

Мужчина задержан. Согласно предварительным медицинским выводам, в момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за домашнего насилия, за которое был привлечен к административной ответственности. В настоящее время следователи квалифицировали его действия как незаконное хранение боеприпасов. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас полицейские устанавливают, где мужчина взял боеприпас и почему его взорвал. За содеянное ему грозит до семи лет тюрьмы.

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