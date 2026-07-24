Ключевые моменты:

Юноши познакомились с мужчиной в Аркадии, позвали «продолжить отдых» в сквере, где жестоко избили.

У одессита отобрали колонку, телефон, духи и планшет на сумму около 30 тысяч гривен.

Потерпевшего госпитализировали с переломом челюсти и многочисленными гематомами.

Всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении в разбое.

От хмельных посиделок до жестокого избиения

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе. Компания молодых людей заметила на Аркадийской аллее 29-летнего одессита с музыкальной колонкой. Парни предложили ему вместе послушать музыку, а затем продолжить вечер с алкоголем в сквере в другом районе города.

Уже в разгар посиделок между новыми знакомыми возник конфликт. Несколько юношей начали беспощадно избивать мужчину руками и ногами. В это время остальные участники компании наблюдали за обстановкой и снимали происходящее на видео.

Оставив окровавленного мужчину, злоумышленники забрали его рюкзак и скрылись. На соседней улице нападавшие разделили похищенные вещи — колонку, мобильный телефон и духи. Захваченный планшет они просто выбросили, так как не смогли его включить. Общий ущерб составил около 30 000 гривен.

Пострадавшего госпитализировали медики. Полицейские оперативно вышли на след нападавших: троих фигурантов задержали в ту же ночь, еще троих — в течение следующих 12 часов. Часть похищенных вещей у них изъяли.

Старший следователь по делу Светлана Могиляк отметила, что всем шестерым юношам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения: часть из них отправлена под стражу (с правом и без права внесения залога), остальные помещены под круглосуточный домашний арест. За совершенное преступление молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы.

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