Ключевые моменты:

Цена за м² выросла с 24,6 тыс. грн (2021) до 50,9 тыс. грн, а новостроек в Одессе в продаже вдвое меньше.

Аренда: 1-комн. квартиры от 3 тыс. грн/мес.

Аренда в Одессе: от 3 до 300 тысяч гривен

По состоянию на апрель 2026 цены на жилье в Одессе демонстрируют значительный разрыв в зависимости от района города, сегмента рынка и формата жилья. Ключевым фактором ценообразования остается расположение. К примеру, самым дорогим традиционно является Приморский район, в то время как наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Пересыпском и Хаджибейском районах.

Стоимость квартир на вторичном рынке существенно варьируется по количеству комнат и территориальной принадлежности:

Однокомнатные квартиры: Медианная цена в Приморском районе составляет 64,8 тыс. долларов. А вот в Киевском районе такое жилье стоит около 50 тысяч долларов. В Хаджибейском – 41,5 тыс. долларов, а самые дешевые предложения зафиксированы в Пересыпском районе – 31,5 тыс. долларов.

Двухкомнатное жилье: В Приморском районе стоимость составляет 86,9 тыс. долларов, тогда как в Пересыпском – 45 тыс. долларов.

Трехкомнатные квартиры: Самые высокие цены зафиксированы в Приморском районе (131 тыс. долларов), а самые низкие – в Пересыпском (55 тыс. долларов).

Следует отметить, что стоимость квадратного метра в новых домах напрямую зависит от класса жилья. В апреле 2026 года цены распределились следующим образом:

Премиум класс: около 77,5 тыс. грн/м².

Бизнес класс: 59,7 тыс. грн/м².

Комфорт-класс: 41 тыс. грн/м².

Экономкласс: около 30,7 тыс. грн/м2.

Аналитики отмечают, что средняя цена за квадратный метр в Одессе значительно выросла: с 24,6 тыс. грн в 2021 году до 50,9 тыс. грн в 2026 году. В то же время количество объектов в продаже сократилось почти вдвое — со 138 до 79 объектов.

Что касается аренды, то средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Приморском районе составляет 15 тыс. гривен, в то время как в Пересыпском — 6,6 тыс. гривен. Для сравнения, средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 17 тыс. гривен.

Особенностью одесского рынка аренды является экстремальный диапазон цен: самое дешевое предложение в Хаджибейском районе стоит 3 тыс. гривен, в то время как элитное жилье в Приморском районе может сдаваться за 300 тыс. гривен в месяц

Источник: 24 Канал